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Ozan Tufan, Fenerbahçe'den en az 4 yıllık sözleşme istiyor

Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Ozan Tufan ile anlaşma sağlanamamıştı. Oyuncunun en az 4 yıllık sözleşme istediği ve teklif edilen yıllık ücrette iyileştirme beklediği öğrenildi.

22.11.2019 12:28 | Son Güncelleme: 22.11.2019 12:44

Ozan Tufan'ın en az 4 senelik bir sözleşme talep ettiği öğrenildi. Bu arada yönetimin Ozan'a 2 milyon euronun altında bir teklif yaptığı iddia edildi.

2 MİLYON EURO'NUN ÜZERİNDE MAAŞ OLMAYACAK

Yönetim yeni yapılacak sözleşmelerde maaş skalasını düşürmeye çalışıyor. Artık 2 milyon euro ve üzerinde hiçbir oyuncuya garanti ücret vermek istemiyor. Bu yüzden oyunculara 1-1.5 milyon euro bandından teklifler yapılıyor.

Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'a kiralanan ve Sergen Yalçın ile müthiş bir performans ortaya koyan Ozan Tufan önce A Milli Takım'a daha sonra ise 'ye dönmüştü.

Genç oyuncu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 11 resmi maça çıkarken 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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Ozan Tufan, Fenerbahçe'den en az 4 yıllık sözleşme istiyor

Fenerbahçe, Ozan Tufan, Spor


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