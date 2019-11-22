Ozan Tufan, Fenerbahçe'den en az 4 yıllık sözleşme istiyor

Ozan Tufan'ın en az 4 senelik bir sözleşme talep ettiği öğrenildi. Bu arada yönetimin Ozan'a 2 milyon euronun altında bir teklif yaptığı iddia edildi.

2 MİLYON EURO'NUN ÜZERİNDE MAAŞ OLMAYACAK

Yönetim yeni yapılacak sözleşmelerde maaş skalasını düşürmeye çalışıyor. Artık 2 milyon euro ve üzerinde hiçbir oyuncuya garanti ücret vermek istemiyor. Bu yüzden oyunculara 1-1.5 milyon euro bandından teklifler yapılıyor.

Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'a kiralanan ve Sergen Yalçın ile müthiş bir performans ortaya koyan Ozan Tufan önce A Milli Takım'a daha sonra ise Fenerbahçe'ye dönmüştü.

Genç oyuncu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 11 resmi maça çıkarken 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.