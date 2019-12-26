Ozan Tufan Fenerbahçe kararını verdi

Henüz 17 yaşında Bursaspor'la resmi maça çıkan Ozan Tufan, yeşil-beyazlılarda yakaladığı çıkışla soluğu önce milli takımda, tarihler 13 Ağustos 2015'i gösterdiğinde ise 7 milyon avro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'de aldı.

Daha yirmisindeki yıldız adayından sadece sarı-lacivertliler değil Türk futbolu büyük bir patlama bekliyordu ki, İstanbul'un ışıkları niceleri gibi onun da gözlerini kamaştırdı. Önce ay-yıldızlı takımdaki yerini kaybetti ardından Fenerbahçe'de kadro dışı kaldı ve 2018-19'un devre arasında soluğu Alanyaspor'da aldı.

İşte orada her şey yeniden başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın, daha önce kendisinin yürüdüğü yollarda gezen Ozan'ın rotasını futbola çevirdi.

ERSUN YANAL'IN VAZGEÇİLMEZİ

Alanya'da futbolculuğu hatırlayan Ozan Tufan, önce ay-yıldızlı formayı geri kazandı hemen ardından Fenerbahçe'ye döndü. Sönmeye yüz tutan yıldız eskisinden çok daha ışıltılı parlamaya başladı. Altay'la birlikte ligde tüm maçlarda tam zamanlı forma giyen iki isimden biri olan Ozan, iki gol ve iki asistlik skor katkısının yanında üslendiği bütün görevleri başarıyla yerine getirdi. Ersun Yanal'ın gerçek mevkiinin yanı sıra sağ bek ve sağ açıkta da kullandığı 24 yaşındaki oyuncu çabasıyla takdir toplarken, bu performansının ödülünü kaptanlık bandını takarak aldı. Hatalarından ders çıkaran Ozan hedefini daha da yükseğe koyarak kariyerinde geri adım atmamakta kararlı olduğunu gösterdi.

HER YERDE KAPTAN

Ersun Yanal'ın üzerine titrediği, Volkan Demirel ile Emre Belözoğlu'nun yakından ilgilendiği Ozan Tufan, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de elinin altında. Güneş sürekli temasta olduğu Ozan'ı motive ediyor. Hocalarının ve ağabeylerinin bu samimi desteğiyle çalışmalarına devam eden Tufan, Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyan isim olmak isterken EURO 2020'ye de Milli Takım Kaptanı olarak katılmayı hedefliyor. Tamamen futbola odaklanan Ozan'ın bu çabası takım arkadaşlarını da olumlu etkiliyor. Uçurumun kenarından dönen Ozan Tufan, artık takımın liderlerinden bir olarak saha içine ve saha dışında arkadaşlarını ileriye taşımak için çaba harcıyor.

ÖNCELİK FENERBAHÇE

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Ozan Tufan'ın artan performansı keyifle birlikte endişeyi de beraberinde getirmiş durumda. Avrupa'dan çok sayıda talibi olan Ozan 1 Ocak itibarıyla başka bir takımla sözleşme imzalayabilir. Ancak milli yıldız "Önceliğim Fenerbahçe" diyerek çıkan dedikodulara nokta koydu.

(Türkiye)