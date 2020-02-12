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Ozan Tufan için 3 Premier Lig kulübü devreye girdi

Sezon başından bu yana gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ozan Tufan için Premier Lig ekipleri devreye girdi. İngiliz haber siteleri Ozan Tufan için Everton, Southampton ve Sunderland'in birbiriyle yarış içerisinde olduğunu yazdı. Haberde bu transfer önündeki en büyük engel olarak 20 milyon euroluk serbest kalma bedeli gösterildi.

12.02.2020 14:11 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:21

Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da kiralık olarak forma giyen ve bu yıl başında yeniden 'ye dönen Ozan Tufan, performansıyla tekrar eski günlerine geri döndü.

Gösterdiği performansla adından söz ettiren ve yeni sezonda sarı lacivertli yönetim tarafından yeni sözleşme imzalayan Ozan Tufan'a 3 İngiliz ekibi kanca attı.

, ve Sunderland'ın Ozan'ın menajeri ile temasa geçtiği ve zemin yokladığı öğrenildi. İngiliz basını bu transfer için en önemli engelin ise F.Bahçe'nin talebi olacağını yazdı.

SERBEST KALMA BEDELİ 20 MİLYON

Fenerbahçe'nin Ozan Tufan'ın serbest kalma bedelini 20 milyon Euro olarak belirlediği ancak 3 kulübün bu rakamın inmesini istediği ifade edildi.

İNDİRİM İSTİYORLAR!

Fenerbahçe'nin Ozan Tufan için fazla bir indirime gitmesinin beklenmediği en fazla 18 milyon Euro'ya kadar ineceği de haberde ifade edildi.

(Fotomaç)

Ozan Tufan için 3 Premier Lig kulübü devreye girdi

Southampton, Fenerbahçe, Ozan Tufan, Everton, Spor


HABER YORUMLARI (6)
KİLİSLİ:Bir zamanlar salih uçanda 50 milyondu şimdi muriç 50 ozan 20 hey yavrum hep bunlar türk parası ile 20 tl bile etmez
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....:Oooo maşaallah vedat 25, Ozan 20 :) Yarın isla 30, Cuma Günü Hasan ali 40. . Gelecek haftaya kadar 500 milyon euro ya çıkartırız biz bu işi. . Ha gayret basın. . İşte bizim gazeteciliğimiz bu ayakta alkışlıyoruz ülke olarak spor basınını!!
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SERGEN YALÇIN:bu çocuk ben alanyada oynatırken 100 milyondu ne ara 20ye düştü ?
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MEMLEKETİM:Bir ayaginami 20 milyon?
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EDEP-ERDEM:hep ayni nakarat - ama bi netice yok
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FENERLİ:en az 50 milyon euro yoksa olmaz
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