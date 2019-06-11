11.06.2019 22:56
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Ozan Tufan, İzlanda maçındaki performansıyla eleştiri yağmuruna tutuldu!

Fenerbahçe'nin çok konuşulan oyuncusu Ozan Tufan, İzlanda-Türkiye maçında gösterdiği performansla sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Ben çıksam daha iyi oynarım." yorumunu yaptı.

Fenerbahçe'nin oyuncu İzlanda- Türkiye maçına ilk 11'de başladı Ozan Tufan performansıyla çok eleştirildi.

"BEN ÇIKSAM DAHA İYİ OYNARIM"

Türkiye maçını izleyen sosyal medya kullanıcıları Ozan Tufan'ı tefe koydu. Ozan Tufan'ın performansını birçok sosyal medya kullanıcısı eleştiri yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı Ozan Tufan'ın performansı için, "24 yaşındaki bir futbolcunun göbeğini eritememesinin bir açıklaması yok." yorumunu yaptı. Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Ben çıksam daha iyi oynarım." yorumunu yaptı.

"ORTASAHANIN DEFANSİF DENGESİNİ SAĞLAMAYA ÇALIŞIYOR"

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Ozan Tufan'ın performansından memnun olduklarını yorumlarıyla belli etti. Konuyla ilgili yorum yapan sosyal medya kullanıcısı, "Ozan'ı beğenmeyenleri anlamıyorum. Mücadele ediyor ve ortasahanın defansif dengesini sağlamaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Ozan Tufan, İzlanda maçındaki performansıyla eleştiri yağmuruna tutuldu!
Fenerbahçe, İzlanda, Ozan Tufan, Spor

YORUMLAR (6)
TAN: SEN DAHA ÎYÎ OYNASAN SENÎ OYNATIRLARDI ZATEN..
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SS: bu teknik direktörler sürekli kendi adamlarını oynatma sevdasından vazgeçmeli yusuf abdülkadirle başlasaydı izlanda 2nci yarıdaki gibi yusuf yusuf olurdu maçın başında ozan buraka rağmen, burakda topları kaçırmaya girmiş rahat kazanılcak maçı hakem sayesinde kaybettik beraberlik olmalıydı en azından
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YAZIK: gerizekalıyı gel gel bu maçta oynat kaybedilme nedeni ah şenol ah!
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MEMOLİ: Yahu eşyanın tabiatına aykırı. Ozan = milli takım. Keşke olsa ama zaman ister. Kendini inkar eden adamı sen ispatlamaya çalışıyorsun. Bir de şu Hakan !!! gerçekten Milan da mı oynuyor?
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MURAT34: zorla top oynatıyorlar ozana
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