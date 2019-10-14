Ozan Tufan, Türkiye maçındaki performansıyla çok eleştirildi

Fenerbahçe'nin genç ve yetenekli oyuncusu Ozan Tufan Fransa ile Türkiye arasında oynanan maçtaki kötü performansıyla eleştirilerin hedefi oldu. Tufan'ın yetersiz performansı sosyal medyada gündem oldu.

"OZAN TUFAN'IN BABASI ÜST DÜZEY BİR YETKİLİ Mİ?"

Birçok sosyal medya kullanıcısı Ozan'ın milli takım performansını beğenmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı konuyla ilgili "Yusuf Yazıcı gibi teknik kapasitesi yüksek hızlı bir oyuncu varken Ozan Tufan neden oynar." ifadelerini kullandı. Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Ozan Tufan'ın babası üst düzey bir yetkili o yüzden mi oynatılıyor." ifadelerini kullandı.

İşte Ozan Tufan ile ilgili sosyal medyada yayınlanan bazı mesajlar: