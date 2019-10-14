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Ozan Tufan, Türkiye maçındaki performansıyla çok eleştirildi

Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. maçında Fransa kendi sahasında Türkiye'yi ağırladı. Maça ise Ozan Tufan'ın kötü performansı damga vurdu. Tufan performansıyla sosyal medyada da gündem oldu.

14.10.2019 23:05

Fenerbahçe'nin genç ve yetenekli oyuncusu Ozan Tufan Fransa ile Türkiye arasında oynanan maçtaki kötü performansıyla eleştirilerin hedefi oldu. Tufan'ın yetersiz performansı sosyal medyada gündem oldu.

"OZAN TUFAN'IN BABASI ÜST DÜZEY BİR YETKİLİ Mİ?"

Birçok sosyal medya kullanıcısı Ozan'ın milli takım performansını beğenmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı konuyla ilgili "Yusuf Yazıcı gibi teknik kapasitesi yüksek hızlı bir oyuncu varken Ozan Tufan neden oynar." ifadelerini kullandı. Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Ozan Tufan'ın babası üst düzey bir yetkili o yüzden mi oynatılıyor." ifadelerini kullandı.

İşte Ozan Tufan ile ilgili sosyal medyada yayınlanan bazı mesajlar:

Ozan Tufan, Türkiye maçındaki performansıyla çok eleştirildi

Ozan Tufan, Türkiye, Fransa, Spor

YORUMLAR(8)
HARBİDEN:Başta emre ozan burak bunlar a milli takıma nasıl alınıyorlar üstüne birde oynatılıyorlar milli takımda olmaması gerekirken fenerbahce beşiktaşda oynuyor diye böyle bir anlayış olabirmi allah aşkına kaldıkı ne fenerde nede beşiktaşta oynayabilecek futbolcu değiller biz türkler akıllanmayız bugün şanslıydık 3 veya 5 yiyebilirdik skora aldanmayın başa baş bir mücadele göremedim adamlar aslında ezdi bizi
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BİRİ OZANI GÖZETLİYOR:Crystal Palace scoutlarından etkilenmiş belli ki. Maçta Ozan''ı Crystal Palace Scoutları izliyordu. Bugün gerçekten çok kötü oynadı. Her topu kaptırdı ve 2 net pozisyonda topu auta attı. Muriç de gözetlenince kötü oynamıştı. Yabancı takımlar, izlemeyin Fenerli oyuncuları.
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AKINCI:Fransa teknik direktörü ters manyal yaparak Burak çok iyi gibi açıklamalarına kanmasaydın Şenol hoca bu maçta Cenk oynamalıydı
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AKINCI:Bu Burak ile Ozan yüzünden eksik oynuyoruz. Diğer oyuncuların çabası iki üç kişilik oynamasıyla kazandık. Şenol hoca gör bunları artık takımı Emre değil sen yap.
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ASD:BAKIYIM VALLA OYLE
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AHMET:adam topa vurmayı bilmiyor
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CEZMİ:Ozan dediğiniz adam son 2 sene topoynamamış. Son 5 aydır az kıpırdama gösteren bir futbolcu. Aha buraya da yazıyorum bu gidişle şampiyona hayal olur
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ADEM:Şenol güneşin allah belasını vermesin.. ne diyelim ozan oynuyor ama on gömlek daha iyi yusuf yazıcı oynamıyor..
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