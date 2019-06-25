25.06.2019 15:17
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Ozan Tufan yeni sezon öncesi sıkı çalışıyor

Ozan Tufan yeni sezon öncesi sıkı çalışıyor

Geçtiğimiz sezon Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Aytemiz Alanyaspor ile iyi bir performans sergileyen hatta Milli Takım'a kadar yükselen Ozan Tufan, sezon başında işi sıkı tutuyor.

Geçtiğimiz yıllarda aşı kiloları nedeniyle eleştirilen milli futbolcu, yeni sezona yaptığı bireysel çalışmalarla başladı. Meslektaşları sezonun yorgunluğunu çıktıkları tatilde atmaya çalışırken, Ozan Tufan yeni sezona hazır olmak istiyor.

VERDİĞİ KİLOLARLA DİKKAT ÇEKTİ

Salonda yaptığı çalışmayı instagram hesabından paylaşan Ozan Tufan'ın fit görüntüsü dikkat çekti. Fenerbahçe 'de fazla kiloları ile eleştirilen 24 yaşındaki futbolcu devre arasında gittiği Alanyaspor'da verdiği kilolarla dikkat çekmişti.

Ozan Tufan'ın kilo verdikten sonra yaptığı çalışmalarla karın bölgesindeki değişimi yayınladığı fotoğrafla ispatladı.

Ozan Tufan'ın geçtiğimiz sene çekilen fotoğrafı...

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Aytemiz Alanyaspor , Ozan Tufan , Spor

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