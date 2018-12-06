Ozan, Yunus ve Atalay'ı Gönderin Demişler!

Tudor döneminde görev yapan alt yapı sorumlusu Emrah Bayraktar'ın 3 genç futbolcu için takımdan gönderilsin raporu verdiği öğrenildi.

Galatasaray'ın son dönemde dikkat çeken 3 yıldız adayı Ozan Kabak, Yunus Akgün ve Atalay Babacan'ın Tudor döneminin alt yapı sorumlusu Emrah Bayraktar tarafından takımdan gönderilmek istendiği ortaya çıktı.

Dursun Özbek'in başkanlık yaptığı tarihlerde takımın sportif direktörü Cenk Ergün alt yapının başına Emrah Bayraktar'ı getirmişti. Bayraktar'ın göreve gelmesinin ardından bazı eski hocalar ile yollar ayrılmış ve gönderilecek futbolcularla ilgili bir rapor hazırlanmıştı.

"Atalay mevkisiz gönderin"

Emrah Bayraktar, Sportif Direktör Cenk Ergün'e hazırladığı raporda "Ozan Kabak ve Atalay Babacan Galatasaray'ın oyuncusu değil, hatta Atalay mevkisiz bir oyuncu takımdan gönderilebilir" şeklinde görüş bildirdi.

Hatta bu iki oyuncunun Ndiaye'nin transferinde takas olarak Osmanlıspor'a verilmesi gündeme gelmişti. Oyuncular ve menajerleri bu duruma karşı çıkınca sağ bek Ali Ülgen ve orta saha oyuncusu Barış Zeren Osmanlıspor'a gönderilmişti.

Yunus Akgün'ü de gönderiyordu!

Bayraktar'ın Galatasaray alt yapısında görev yaptığı dönemde benzer şekilde Yunus Akgün içinde gönderilebilir raporu sunduğu öğrenildi. (Fanatik)