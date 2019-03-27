Ozanca'ya 4 Km'lik Dere Temizliği

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde dere taşkınları yaşanmasını engellemek amacıyla dere temizlik çalışmalarını son hızla sürdürüyor. Bu kapsamda, Gölmarmara'nın Ozanca Mahallesi'nde tamamladığı 1 kilometrelik dere temizlik çalışmasının ardından taşkın riskini tamamen ortadan kaldırmak amacıyla metrajını 4 kilometreye yükselterek yeni bir temizlik çalışması daha gerçekleştirildi. MASKİ ekiplerinin tamamladıkları çalışma sayesinde dere içerisinde zamanla biriken rüsubat sağlıklı şekilde uzaklaştırılarak, hem taşkın riski ortadan kaldırıldı hem de deredeki kötü koku ve görüntünün önüne geçildi.

"MASKİ sayesinde mahallemiz rahatladı"

Ozanca Mahalle Muhtarı Gürsel Tan, "MASKİ ekipleri mahallemizden geçen derede gerçekten kapsamlı güzel bir temizlik gerçekleştirdi. Daha önce 1 kilometrelik temizlik çalışması yapılmıştı. Şimdi ise metrajını yükselterek 4 kilometrelik bir çalışma ile mahallemiz tertemiz oldu. Ne yabancı ot kaldı ne de kötü koku kaldı. MASKİ sayesinde mahallemiz rahatladı. Tüm emeği geçenlerden Allah razı olsun. Mahalleli olarak hizmetlerden çok memnunuz. Büyükşehir Belediyesi'ne ve MASKİ Genel Müdürlüğü'ne çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler