Haberler » genel » Ozanlar 'Cumhuriyet' için söyledi

Ozanlar 'Cumhuriyet' için söyledi

Ozanlar 'Cumhuriyet' için söylediERZURUM - Erzurumlu aşıklar bu kez Cumhuriyet için söyledi.

29.10.2019 11:35
Ozanlar 'Cumhuriyet' için söyledi
ERZURUM - Erzurumlu aşıklar bu kez Cumhuriyet için söyledi. İbrahim Erkal Sanat Merkezi'nde gerçekleşen Aşıklarla Cumhuriyet Bayramı etkinliğine ilgi oldukça yoğun oldu.
Aşıkların dilinden 'Milletin gür sesi' adıyla nitelendirilen Cumhuriyet etkinliği, Erzurumlu aşıklar tarafından, sanat severler ile buluştu. Aşıklar kahvehanesinde meraklıları için bir arada olan, ayrıca dersler almak ve aralarına yeni aşıklar katmak amacıyla çalışan, sanata gönül veren ozanlar, İbrahim Erkal Dadaş Sanat Merkezinde 'Milletin gür sesi Cumhuriyet' gecesini düzenledi.
Aşık İhsan Yavuzer, Ertuğrul İmamoğlu, İsrafil Öztürkoğlu, Erol Şahiner, Aşık Eyyubi, Necati Kaya, Mehmet Kamberoğlu'nun katıldığı programı Vali Yardımcısı Uğur Köroğlu, Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz ve çok sayıda davetli izledi.
Ozanlar 'Cumhuriyet' için söyledi

29 ekim cumhuriyet bayramı, Genel

Kaynak: İHA


Son Dakika genel Haberleri
15:06 29 Ekim kutlamalarında öğrencilere minder eziyeti
14:56 Cumhuriyetin 96. yıl dönümü kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu
14:50 Genç ve kadın girişimcilerden Cumhuriyet Bayramı'nda esnafa Türk Bayrağı hediyesi
14:48 Binlerce motosikletliden 15 Temmuz Köprüsü'nde Cumhuriyet kutlaması
14:38 Güneydoğu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
13:59 Cumhuriyet Bayramı Vatan Caddesi'nde coşku ile kutlandı
13:46 Kar yağışı altında zirveye tırmandılar
29.10.2019 15:27:25