Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye ve Özbekistan arasındaki sağlık iş birliği kapsamında ön tanı ve koordinasyon merkezinin açılacağını, yakın zamanda bir sağlık müşavirinin de göreve başlayacağını bildirdi.Özbek-Türk Sağlık İş Forumu, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın katılımıyla düzenlenen ve üç gün sürecek foruma Türkiye'den 80 firma katıldı.Bakan Koca, forumun açılışında yaptığı konuşmada, Türk-İslam dünyasının kadim şehirlerinden biri olan Taşkent'te bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, her iki ülke arasında inşa edilen iş birliğine katkıda bulunmak istediğini ifade etti.Türkiye ve Özbekistan'ın aynı dili konuşan, aynı dine inanan, aynı duyguları paylaşan iki büyük devletin mensupları olduğuna, ayrı coğrafyalarda yaşamış olsa da gönül bağlarını ve samimi kardeşlik hislerini tarih boyunca muhafaza ettiğine ve birbirlerini desteklediğine işaret eden Koca, "Buharalı Müslümanların Milli Mücadelemize verdiği desteği, zaferimize nasıl sevindiklerini, atılan gazete başlıklarını asla unutmadık." dedi.Bakan Koca, Özbekistan'ın 33 milyona yaklaşan genç nüfusu, jeostratejik konumu, köklü tarihi, zengin kültürel değerleri ve ekonomik potansiyeliyle bölgesel barış ve istikrar için önemli bir konumda bulunduğunu belirterek, Türkiye'nin 16 Aralık 1991'de Özbekistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olduğunu, 4 Mart 1992'de ise iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulduğunu hatırlattı.Türkiye'nin Özbekistan yönetiminin Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev liderliğinde başlattığı reform hareketini, kalkınma ve ilerleme çabalarını desteklediğini vurgulayan Koca, şöyle devam etti:"Halklarımız ve kardeş devletlerimiz, eşitlik ve karşılıklı fayda temelinde çok daha büyük potansiyele sahiptir. Bu potansiyeli, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in beraberce ortaya koydukları ortak siyasi irade sayesinde gerçekleştireceğimize ve hatta aşacağımıza gönülden inanıyorum. Özbekistan'ın Türk Konseyi üyeliğini, tarihi bir adım olarak görüyoruz. Diğer uluslararası platformlarda olduğu gibi Türk Konseyi bünyesinde de Özbekistan ile çok taraflı iş birliğimizi sürdüreceğimizden eminim. Her iki cumhurbaşkanının karşılıklı ziyaretleri neticesinde 2018'de Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi oluşturulmuştur. Bizler de her iki ülke sağlık bakanları olarak, sağlık alanındaki stratejik öneme haiz iş birliğimizin geliştirilmesi için üzerimize düşen sorumluluklarımızı yerine getirerek, gerekli adımları atıyoruz."Türkiye ve Özbekistan arasında 115 milyonluk büyük bir pazar oluştuğunu söyleyen Bakan Koca, ülkeler arasındaki ticaret hacminin 2018'de 1,8 milyar doları bulduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef olarak gösterdiği 5 milyar dolar tutarına da kısa zamanda ulaşılacağının altını çizdi.Koca, sağlık yatırımları, sağlık bilişim sistemleri, uluslararası hasta tedavisi, ilaç, tıbbi cihaz, kozmetik ve diğer alanlarda faaliyet gösteren 80'e yakın Türk firmasının her iki ülke arasındaki iş birliğine katkı vermek adına Özbek meslektaşlarıyla bir araya geleceğini dile getirerek, Özbek Türk Sağlık İş Forumu'na Türkiye'den ve Özbekistan'dan katılan sektör temsilcilerine teşekkür etti.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Özbekistan ve Türkiye arasındaki sağlık alanındaki iş birliğinin 1997'de imzalanan anlaşma çerçevesinde yürütüldüğüne dikkati çekerek 14 Şubat 2019'da imzalanan "İşbirliği Yol Haritası" ve 2019-2020 yıllarını kapsayan dönemde iki ülkenin sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi, sağlık turizmi, sağlık endüstrileri, eğitim, PPP, ortak sağlık haftaları, sosyal güvenlik, tele-tıp, tıbbi ve sosyal yardım alanlarında iş birliğinin geliştirilmesinin öngörüldüğünü aktardı.Özbek ve Türk sağlık iş çevrelerinin bir araya gelmesi ve çalışmalara başlamasının iş birliği fırsatlarını daha da ileriye taşımak adına önemli bir adım olduğunun altını çizen Koca, şunları söyledi:"Bugün atılacak tohumlar, ileriki yıllarda fidana, ağaca ve meyveye dönüşecektir. Bu tür etkinlikleri, iki yılda bir tekrarlamanın cumhurbaşkanlarımızın koyduğu ticari hedeflere katkı sağlamak yolunda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirme fırsatı sağlayacağını düşünüyorum. Gelecek yıllara düzenlemeyi düşündüğümüz bu tür etkinliklerin sadece Türkiye ve Özbekistan'ın katılımıyla değil, Türk Konseyi'nin daimi üyeleri olan Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan ile gözlemci statüsünde olan Macaristan'ı ve Türkçe konuşulan diğer ülkeleri de içine alacak şekilde düzenlenmesi önerisinde bulunmak istiyorum."Bakan Koca, Fergana, Termiz, Harezm, Taşkent ve Karakalpakistan'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı TİKA'nın koordinasyon ve desteğiyle bugüne kadar 8 sağlık haftası yapıldığını ifade ederek, sağlık haftalarında 735 ameliyat, 3 bin 35 konsültasyon ve 1577 personele eğitim verildiği bilgisini paylaştı."Sağlık müşaviri göreve başlayacak"Özbek-Türk Sağlık İş Forumu ile eş zamanlı olarak Taşkent'te düzenlenen Ortak Sağlık Haftası'nın her iki ülke arasındaki kardeşlik hukukunu taçlandıracağına işaret eden Koca, hafta kapsamında, Türk ve Özbek doktorlar tarafından ameliyat edilen hastalara da ziyarette bulunacağını anlattı.Koca, şunları kaydetti:"İki ülke arasındaki iş birliğimizi yerinde takip etmek üzere, bir sağlık müşavirini yakın zamanda Taşkent Büyükelçiliğimizde görevlendireceğimiz müjdesini vermek isterim. Bakanlığıma bağlı kanunla kurulan ve özel sektör dinamizmiyle hareket eden Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi USHAŞ'ın başta uluslararası hasta tedavisi, ilaç ve tıbbi cihaz, sağlık bilgi sistemleri, sağlık yatırımları ve hizmet alımları ile eğitim konuları olmak üzere sağlık alanının tüm bileşenlerinde her iki ülke arasındaki sağlık pazarına yeni bir heyecan getireceğine olan inancım tamdır. USHAŞ'ın Taşkent'te koordinasyon ofisi ve ön tanı merkezi açabilmesini teminen Özbek tarafının yer göstermesinden memnuniyet duyacağız. Konuyla ilgili USHAŞ yetkilileri çalışmalarına başlayacaktır."Sağlık alanında 11 anlaşmaya imza atıldıBakan Koca, daha sonra Özbekistan Sağlık Bakanı Alisher Shadmanov ile iki ülke arasındaki niyet beyanı anlaşmasını imzaladı.Bu arada Özbek-Türk Sağlık İş Forumu'nun ilk gününde, Türkiye ve Özbekistan arasında sağlık alanında 11 ayrı anlaşmaya imza atıldı.Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Tıbbi Cihaz Kurumu, Ankara Şehir Hastanesi, Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İnönü Üniversitesi, Özbekistan ile sağlık iş birliği anlaşmalarına imza atan kurumlar arasında yer aldı.Forumda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya Taşkent Tıbbiyat Merkezi tarafından fahri profesörlük unvanı ve sağlık alanındaki çalışmaları nedeniyle ödül takdim edildi.Törenin ardından Bakan Koca, beraberindeki heyetle fuar alanındaki stantları ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.