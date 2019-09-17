Haberler » Güncel » Haber

Özbekistan, 19 Yaş Altı Asya Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

Özbekistan, gelecek sene 19 Yaş Altı Asya Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

17.09.2019 19:56Özbekistan, 19 Yaş Altı Asya Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak
Özbekistan, gelecek sene 19 Yaş Altı Asya Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.
Özbekistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, gelecek sene ülkede ilk kez 19 Yaş Altı Asya Futbol Şampiyonası düzenlenecek.
Asya Futbol Konfederasyonunun bugün Malezya'nın başkenti Kuala-Lumpur'da düzenlenen toplantısında, 19 Yaş Altı Asya Futbol Şampiyonası'nın gelecek sene Özbekistan'da yapılması kararlaştırıldı.
Özbekistan'ın ilk kez ev sahipliği yapacağı organizasyon, 14-31 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Özbekistan, Futbol, Asya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
02:26 Kuzey marmara otoyolu'nda tır'ın dorsesi alev alev yandı
02:23 Beykoz'da orman yangını
02:16 Beykoz'da orman yangını
02:16 Hatay'da orman yangını (2)
02:14 Rektör atamaları Resmi Gazete'de
02:08 "Madenciler 200 bin ağaç dikecek"
02:06 Beykoz'da orman yangını