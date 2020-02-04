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Özbekistan 250 vatandaşını Çin'den tahliye etti

Özbekistan, hızla yayılan korona virüsü nedeniyle 250 vatandaşını Çin'den tahliye etti.

04.02.2020 16:11 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:16Özbekistan 250 vatandaşını Çin'den tahliye etti
, hızla yayılan korona virüsü nedeniyle 250 vatandaşını Çin'den tahliye etti.

Çin'de ortaya çıkıp hızla yayılan korona virüsü dünya genelinde endişeye neden olmaya devam ederken, Çin'den vatandaşlarını tahliye eden ülkelere Özbekistan da eklendi. Özbekistan 250 vatandaşını Özbekistan Hava Yolları'na ait uçakla tahliye ederken, Pekin- uçuşunda yolculara sağlık ekiplerinin eşlik ettiğini bildirdi.

Öte yandan, Özbekistan Dışişleri Bakanlığı, karantina altında tutulan Wuhan'a yakın zamanda bir uçuş düzenlenerek, virüsün çıkış noktası olan şehirden de vatandaşlarının tahliye edileceğini duyurdu. - TAŞKENT

Çin Halk Cumhuriyeti, Özbekistan, Taşkent, Güncel

Kaynak: İHA

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