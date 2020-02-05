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Özbekistan, Çin'deki 84 vatandaşını daha tahliye etti

Özbekistan hükümeti, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Çin'de bulunan 84 vatandaşını daha tahliye etti.

05.02.2020 21:50 | Son Güncelleme: 05.02.2020 21:50Özbekistan, Çin'deki 84 vatandaşını daha tahliye etti
hükümeti, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Çin'de bulunan 84 vatandaşını daha tahliye etti.
Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, koronavirüsün ilk ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde bulunan 84 Özbek vatandaşının bölgeye gönderilen özel uçakla tahliye edildiği bildirildi.
Açıklamada, tahliye sırasında uzman sağlık ekibinin de refakat ettiği, tahliye edilen Özbek vatandaşların tıbbi kontrolden geçirileceği ve 14 gün boyunca Taşkent yakınlarındaki bir hastanede karantina altına alınacağı vurgulandı.
Özbekistan hükümeti dün de Çin'in çeşitli bölgelerinde bulunan 250 Özbek vatandaşını özel uçakla tahliye etmiş ve karantina altına almak üzere Taşkent yakınlarındaki bir hastaneye yerleştirmişti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Özbekistan, Güncel

Kaynak: AA

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