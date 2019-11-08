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Özbekistan, Çin yapımı FD-2000 füzesini tatbikatta denedi

Özbekistan, Çin yapımı hava savunma sistemi olan FD-2000 uzun menzilli uçaksavar füzesini tatbikatta başarıyla denedi.

08.11.2019 21:52 | Son Güncelleme: 08.11.2019 21:52 Özbekistan, Çin yapımı FD-2000 füzesini tatbikatta denedi
, Çin yapımı hava savunma sistemi olan FD-2000 uzun menzilli uçaksavar füzesini tatbikatta başarıyla denedi.
Savunma Bakanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, hava savunma kuvvetleri, bugün ülkenin Nevai bölgesinde bulunan Kulkuduk askeri eğitim sahasında hava savunma sistemine ilişkin eğitim tatbikatı düzenledi.
"Açık Gökyüzü" adıyla düzenlenen eğitim tatbikatında, Çin yapımı hava savunma sistemi olan FD-2000 uzun menzilli uçaksavar füzesi denendi.
Füze, hedef alınan havadaki insansız hava aracını başarılı bir şekilde imha etti.
Özbekistan silahlı kuvvetleri, geçen ay Çin yapımı FD-2000 füzesinin ilk denemesini gerçekleştirmişti.
FD-2000 füzesi, Çin'in yeni kuşak uzun menzilli savunma sistemlerinin en gelişmiş örneklerinden sayılıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Özbekistan, Güncel

Kaynak: AA

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