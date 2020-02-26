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Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'den, Erdoğan'a doğum günü tebriği

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni yaşı dolayısıyla tebrik etti.

26.02.2020 20:28 | Son Güncelleme: 26.02.2020 20:28Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'den, Erdoğan'a doğum günü tebriği
Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni yaşı dolayısıyla tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı doğum günü dolayısıyla telefonla aradı.
Görüşmede Mirziyoyev, Erdoğan'a mutluluk ve başarı, dost Türk halkına da refah diledi.

Mirziyoyev, Erdoğan'ın iki ülke arasındaki dostluk ve stratejik ortaklıkların pekişmesine yaptığı büyük katkıyı vurguladı.

Telefon görüşmesinde iki cumhurbaşkanı, kapsamlı iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik ikili anlaşmaların hayata geçirilmesi konularını da görüştü.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Özbekistan, Güncel

Kaynak: AA

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