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Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ülkesi ile Türkiye'nin, son iki senede yaptığı çalışmaların, ileride tarihe yepyeni sayfalar olarak yazılacağından emin olduklarını söyledi.

19.02.2020 19:48 | Son Güncelleme: 19.02.2020 20:20Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)
Şevket Mirziyoyev, ülkesi ile 'nin, son iki senede yaptığı çalışmaların, ileride tarihe yepyeni sayfalar olarak yazılacağından emin olduklarını söyledi.
Mirziyoyev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
Kardeş Türkiye topraklarında kendilerine gösterilen konukseverlik için mevkidaşı Erdoğan'a teşekkürlerini ileten Mirziyoyev, "Son iki senede bizim yapmış olduğumuz işlerin, ileride tarihe yepyeni sayfalar olarak yazılacağından eminiz." dedi.
Mirziyoyev, toplantılarda, çok olumlu sonuçlar elde ettiklerini aktararak, "Bugün yapılan Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyinin ilk toplantısı, dostane ilişkilerimiz tarihinde yeni sayfa açmıştır." değerlendirmesinde bulundu.
Erdoğan ile yaptığı görüşmelerde, siyaset, ticaret, yatırım ve ulaştırma gibi birçok alanda kapsamlı değerlendirmeler yaptıklarına işaret eden Mirziyoyev, Özbek-Türk iş birliğinin öncelikli yönlerinin geliştirilmesine ilişkin çeşitli adımlar belirlediklerini kaydetti.
Mirziyoyev, ticari, ekonomik ve yatırım alanlarındaki iş birliğine ivme kazandırmanın öncelikli görevleri olduğunu vurguladı.
Öte yandan, Mirziyoyev, iki ülkenin uluslararası birçok konuda ortak yaklaşıma sahip olduğunu söyledi
(Sürecek)

Cumhurbaşkanı, Özbekistan, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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