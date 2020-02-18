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Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Türkiye'ye geliyor

ÖZBEKİSTAN Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 19- 20 Şubat'ta Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

18.02.2020 22:55 | Son Güncelleme: 18.02.2020 22:55Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Türkiye'ye geliyor

ÖZBEKİSTAN Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 19- 20 Şubat'ta 'ye resmi ziyarette bulunacak.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, ziyaret kapsamında Türkiye- Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin ilk toplantısının yarın Erdoğan ve Mirziyoyev başkanlıklarında Ankara'da yapılacağı kaydedildi. Görüşmede, Türkiye ve Özbekistan arasındaki ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceği, stratejik ortaklık temelinde gelişen iş birliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacağı ve ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı belirtildi.Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in aynı zamanda, 20 Şubat günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin açılış törenine 'Onur Konuğu' olarak katılacağı, ziyaret vesilesiyle, ikili arasında ki anlaşmaların imzalanmasının da gündemde olduğu vurgulandı. Ayrıca, Mirziyoyev'in ziyareti kapsamında Ankara'da Türk iş insanlarıyla bir araya gelmesi de planlandığı ifade edildi.



Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Özbekistan, Türkiye, Politika

Kaynak: DHA

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