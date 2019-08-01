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- Özbekistan Cumhurbaşkanından Belarus'a Ziyaret

- Özbekistan Cumhurbaşkanından Belarus'a ziyaretMİNSK - Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun daveti üzerine iki günlük resmi ziyareti kapsamında dün Belarus'un başkenti Minsk'e geldi.

01.08.2019 09:22
- Özbekistan Cumhurbaşkanından Belarus'a Ziyaret
- Özbekistan Cumhurbaşkanından Belarus'a ziyaret
MİNSK - Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun daveti üzerine iki günlük resmi ziyareti kapsamında dün Belarus'un başkenti Minsk'e geldi.
Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve beraberindeki heyeti, Minsk havaalanında Belarus Başbakanı Sergey Rumas, Dışişleri Bakanı Vladimir Makey ve diğer yetkililer karşıladı. Mirziyoyev, Belarus Cumhurbaşkanlığı köşkünde Lukaşenko ile görüştü. Bugün ziyaretin resmi programları gerçekleşecek. Görüşmelerde makine sanayi, hafif sanayi, ilaç sanayi, ulaşım ve enformasyon teknolojileri alanlarında işbirliği olanakları gündeme getirilecek. Bölgelerarası işbirliğini geliştirme ayrıca masaya yatırılacak.
İki ülke cumhurbaşkanlarının Minsk'te açılan Özbekistan milli ürünleri fuarını gezmeleri de bekleniyor.
Öte yandan Mirziyoyev, Belarus Yüksek Teknoloji Parkı'nı da ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı, Özbekistan, Belarus, Güncel

Kaynak: İHA

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