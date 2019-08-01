Haberler» Politika» Haber

Özbekistan Cumhurbaşkanından Belarus'a ziyaret

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun daveti üzerine iki günlük resmi ziyareti kapsamında dün Belarus'un başkenti Minsk'e geldi.

01.08.2019 09:26 Özbekistan Cumhurbaşkanından Belarus'a ziyaret
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun daveti üzerine iki günlük resmi ziyareti kapsamında dün Belarus'un başkenti Minsk'e geldi.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve beraberindeki heyeti, Minsk havaalanında Belarus Başbakanı Sergey Rumas, Dışişleri Bakanı Vladimir Makey ve diğer yetkililer karşıladı. Mirziyoyev, Belarus Cumhurbaşkanlığı köşkünde Lukaşenko ile görüştü. Bugün ziyaretin resmi programları gerçekleşecek. Görüşmelerde makine sanayi, hafif sanayi, ilaç sanayi, ulaşım ve enformasyon teknolojileri alanlarında işbirliği olanakları gündeme getirilecek. Bölgelerarası işbirliğini geliştirme ayrıca masaya yatırılacak.

İki ülke cumhurbaşkanlarının Minsk'te açılan Özbekistan milli ürünleri fuarını gezmeleri de bekleniyor.

Öte yandan Mirziyoyev, Belarus Yüksek Teknoloji Parkı'nı da ziyaret edecek. - MİNSK

Cumhurbaşkanı, Özbekistan, Belarus, Politika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Haberleri
13:49   CHP Giresun İl Başkanı Bilge: "Fiyat açıklamak yeterli değil"
13:49   Özbekistan ve Kırgızistan'ın ikili ticaret hedefi 1 milyar dolar
13:34   Pakistan Başbakanı Han, Veliaht Prens Selman ile görüştü
13:18   Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen...
13:12   Yüksek Askeri Şura toplantısı başladı
13:08   Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'de/ Ek fotoğraflar
13:07   Suriye'de çözüm için Astana Görüşmeleri başladı