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Özbekistan'da doğal gaz patlamasında 2 kişi öldü

Özbekistan'ın Kattakorgan şehrindeki bir evde meydana gelen doğal gaz patlamasında iki kişi öldü.

12.04.2020 11:06 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:06
Özbekistan'da doğal gaz patlamasında 2 kişi öldü
Özbekistan 'ın Kattakorgan şehrindeki bir evde meydana gelen doğal gaz patlamasında iki kişi öldü.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Semerkant iline bağlı Kattakorgan şehrindeki iki katlı evde doğal gaz patlaması meydana geldiği belirtildi. Kazada iki kişinin öldüğü, beş kişinin yaralandığı ifade edildi.
Kurtarma ekiplerinin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, Semerkant Valisi Erkin Turdimov'un olay yerinde incelemelerde bulunduğu aktarıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Özbekistan, Güncel
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