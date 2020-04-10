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Özbekistan'da doğumevi Kovid-19 şüphesiyle karantinaya alındı

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bir doğumevi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle karantinaya alındı.

10.04.2020 14:46 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:46
Özbekistan'da doğumevi Kovid-19 şüphesiyle karantinaya alındı
Özbekistan 'ın başkenti Taşkent 'te bir doğumevi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle karantinaya alındı.
Sıhhi Kontrol Kurumu Başkanı Nurmat Atabekov yaptığı açıklamada, Taşkent'teki doğumevinin, buraya yatırılan hamilenin, koronavirüs taşıyıcısıyla görüştüğünün tespit edilmesinden dolayı çalışanlarıyla birlikte karantinaya alındığını belirtti.
Bugüne kadar 3 kişinin öldüğü, 38 kişinin iyileştiği Özbekistan'da 624 koronavirüs vakası tespit edilirken, 84 bin kişi de karantina altında tutuluyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Özbekistan, Taşkent, Güncel
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