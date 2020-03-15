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Özbekistan'da ilk korona virüs vakası

Özbekistan'da ilk korona virüsü vakasının tespit edildiği duyuruldu.

15.03.2020 13:20 | Son Güncelleme: 15.03.2020 13:20
Özbekistan'da ilk korona virüs vakası
Özbekistan 'da ilk korona virüsü vakasının tespit edildiği duyuruldu.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüsü bu kez Özbekistan'a sıçradı. Özbekistan'da Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fransa'dan döndükten sonra korona virüsü testi yapılan bir Özbekistan vatandaşının test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.
Öte yandan, dünya genelinde korona virüsü vaka sayısı 150 bini geçmiş durumda.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Özbekistan, Wuhan, Güncel

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