Özbekistan'da ilk korona virüsü vakası
Özbekistan'da ilk korona virüsü vakasının tespit edildiği duyuruldu.
15.03.2020 13:16 | Son Güncelleme: 15.03.2020 13:16
Özbekistan 'da ilk korona virüsü vakasının tespit edildiği duyuruldu.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüsü bu kez Özbekistan'a sıçradı. Özbekistan'da Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fransa'dan döndükten sonra korona virüsü testi yapılan bir Özbekistan vatandaşının test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.
Öte yandan, dünya genelinde korona virüsü vaka sayısı 150 bini geçmiş durumda. - TAŞKENT
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüsü bu kez Özbekistan'a sıçradı. Özbekistan'da Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fransa'dan döndükten sonra korona virüsü testi yapılan bir Özbekistan vatandaşının test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.
Öte yandan, dünya genelinde korona virüsü vaka sayısı 150 bini geçmiş durumda. - TAŞKENT
Kaynak: İHA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Özbekistan, Wuhan, Güncel
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