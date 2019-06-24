Özbekistan'da İslami bilimlerin başarıları ve perspektifleri" konferansı

İslam Tarihi, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Dr. Halit Eren, çok sayıda ulema, din ve bilim adamlarının yetiştiği Özbekistan'ın İslam medeniyetinin beşiği olduğunu belirtti.Taşkent İslam Akademisi'nde "Özbekistan'da İslami bilimlerin başarıları ve perspektifleri" konulu konferans düzenlendi. Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er'in de katıldığı konferansta IRCICA Genel Direktörü Dr. Halit Eren bir konuşma yaptı.Eren, Özbekistan'ın İslam dünyasına çok sayıda din alimi ve ulema yetiştirdiğini kaydederek "Özbekistan, İslam medeniyetinin beşiğidir. İslam alimlerinin en büyükleri, hatta İslam'ın ilk kaynağı Kur'an-ı Kerim'den sonra gelen Hadis-i Şerifleri derleyen İmam Buhari ve İmam Tirmizi bu topraklarda yetişmiştir." dedi.Bu topraklarda yetişen büyük din ve bilim insanlarını yeniden dünyaya tanıtmak için faaliyetlerini artırmaya karar verdiklerini vurgulayan Eren, İslam kültürü ve medeniyetinin tanıtılmasına yönelik çalışmalarını sürdüren IRCICA'nın bugüne kadar 200'den fazla uluslararası kongre ve 100'den fazla sergi düzenlediğini anımsattı.Eren, daha önce IRCICA'nın Orta Asya'da İslam Medeniyeti ve Tarihi Kongresi'ni Kazakistan ve Kırgızistan'da yaptığını belirterek bundan sonraki kongreyi Özbekistan'da yapmak istediklerini ifade etti.Taşkent İslam Akademisi Rektörü Prof. Dr. Şuhrat Yavkaçev de Özbekistan hükümetinin, büyük alimlerin zengin mirasının korunması ve tanıtılmasına yönelik önemli çalışmalarda bulunduğunu kaydetti.Yavkaçev, büyük ulema, din ve bilim adamlarının eserlerinin detaylı olarak araştırılması ve incelenmesine önem verildiğini söyledi.Akademide IRCICA Kürsüsü açıldıKonferans kapsamında Taşkent İslam Akademisi'nde İslam Tarihi ve Kaynak Çalışmaları IRCICA Kürsüsü'nün açılış töreni de düzenlendi. Büyükelçi Er'in de yer aldığı açılış kurdelesini Eren ve Yavkaçev kesti. Daha sonra Er, Eren ve Yavkaçev, Akademi bünyesinde açılan İslam Tarihi ve Kaynak Çalışmaları IRCICA Kürsüsü'nü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.Eren, İslam medeniyetinin zengin hazinelere sahip Orta Asya'nın merkezinde yer alan Özbekistan'da IRCICA Kürsüsü'nün açılmasının memnuniyet verici olduğunu kaydederek bu kürsünün açılmasıyla IRCICA'nın Özbekistan'daki faaliyetini daha da geliştireceklerini ve iş birliklerini artıracaklarını vurguladı.Büyükelçi Er de Türk insanının dünya görüşünü şekillendiren çok sayıdaki büyük alim ve ulemanın bu topraklarda yaşadığını ve bu insanların Türkiye ile bağlarının hiçbir zaman kopmadığını söyledi.Yavkaçev, söz konusu kürsünün açılmasının IRCICA ile İslam Akademisi arasındaki iş birliğinin daha da gelişmesine hizmet edeceğini belirterek ileride IRCICA ile çok sayıda ortak proje gerçekleştirmek istediklerini dile getirdi.