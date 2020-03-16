Özbekistan'da koronavirüs nedeniyle cemaatle namaz kılınmayacak
Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında camilerde bir süre cemaatle namaz kılınmayacak.
16.03.2020 20:38 | Son Güncelleme: 16.03.2020 20:38
Özbekistan 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında camilerde bir süre cemaatle namaz kılınmayacak.
Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi Ulemalar Kurulu fetvasıyla salgın nedeniyle cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmasına ara verilmesi kararlaştırıldı.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da 2 kişide daha virüse rastlanmasıyla ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı 8'e çıktı.
Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada da salgının etkili olduğu İran'da bulunan 37 vatandaşın bölgeye gönderilen özel uçakla tahliye edildiği kaydedildi.
Açıklamada, İran'a tıbbi eldiven, koruyucu maske, tulum ve hijyenik ürünlerden oluşan insani yardım malzemelerinin de ulaştırıldığı belirtildi.
Özbekistan bugün itibarıyla giriş ve çıkışlar için ülke sınırlarını kapatmıştı.
Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi Ulemalar Kurulu fetvasıyla salgın nedeniyle cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmasına ara verilmesi kararlaştırıldı.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da 2 kişide daha virüse rastlanmasıyla ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı 8'e çıktı.
Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada da salgının etkili olduğu İran'da bulunan 37 vatandaşın bölgeye gönderilen özel uçakla tahliye edildiği kaydedildi.
Açıklamada, İran'a tıbbi eldiven, koruyucu maske, tulum ve hijyenik ürünlerden oluşan insani yardım malzemelerinin de ulaştırıldığı belirtildi.
Özbekistan bugün itibarıyla giriş ve çıkışlar için ülke sınırlarını kapatmıştı.
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Kaynak: AA
Etiketler : Özbekistan, Güncel
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