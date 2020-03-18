Özbekistan'da, Kovid-19 nedeniyle yabancıların ülkede bulunma süreleri uzatıldı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle giriş ve çıkışlar için ülke sınırlarını kapatan Özbekistan, ülkedeki yabancı vatandaşların ülkede bulunma sürelerini 10 Nisan'a kadar uzattı.
18.03.2020 12:08 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:08
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle giriş ve çıkışlar için ülke sınırlarını kapatan Özbekistan , ülkedeki yabancı vatandaşların ülkede bulunma sürelerini 10 Nisan'a kadar uzattı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, hükümetin, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 16 Mart itibarıyla giriş ve çıkışlar için ülke sınırlarını kapattığı anımsatıldı.
Herhangi bir amaçla ülkede bulunan yabancı uyruklu vatandaşların vize süresinin 10 Nisan'a kadar uzatıldığı bildirilen açıklamada, 1 aylık vize muafiyeti uygulaması kapsamında daha önce ülkeye gelen ve 1 aylık vizesiz bulunma süresi dolan yabancıların ülkede kalma sürelerinin de 10 Nisan'a kadar ertelendiği ifade edildi.
Ülkedeki vaka sayısı 13 oldu
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 2 kişide daha virüse rastlanmasıyla ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı 13'e çıktı.
Özbek parlamentosunun alt kurulu olan Yasama Meclisinde de karantina uygulaması başlatıldı. Buna göre, meclise girişlerde tıbbi kontrol uygulamasına geçilirken, parlamento genel kurul ve komite toplantılarıyla siyasi partilerin grup toplantıları iptal edildi.
Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, virüs nedeniyle üniversite eğitimine geçici ara verilmesinin ardından Taşkent'teki öğrencilerin evlerine dönebilmeleri için uçak ve tren biletlerinde yüzde 50 indirime gidildi.
Öğrencilerin memleketlerine dönebilmeleri için vatandaşların da desteğiyle ücretsiz taksi ve otobüs seferleri başlatıldı.
ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), Özbekistan Sağlık Bakanlığına tıbbi eldiven, koruyucu maske, tulum ve hijyenik ürünlerden oluşan insani yardım malzemelerini teslim etti.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, hükümetin, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 16 Mart itibarıyla giriş ve çıkışlar için ülke sınırlarını kapattığı anımsatıldı.
Herhangi bir amaçla ülkede bulunan yabancı uyruklu vatandaşların vize süresinin 10 Nisan'a kadar uzatıldığı bildirilen açıklamada, 1 aylık vize muafiyeti uygulaması kapsamında daha önce ülkeye gelen ve 1 aylık vizesiz bulunma süresi dolan yabancıların ülkede kalma sürelerinin de 10 Nisan'a kadar ertelendiği ifade edildi.
Ülkedeki vaka sayısı 13 oldu
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 2 kişide daha virüse rastlanmasıyla ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı 13'e çıktı.
Özbek parlamentosunun alt kurulu olan Yasama Meclisinde de karantina uygulaması başlatıldı. Buna göre, meclise girişlerde tıbbi kontrol uygulamasına geçilirken, parlamento genel kurul ve komite toplantılarıyla siyasi partilerin grup toplantıları iptal edildi.
Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, virüs nedeniyle üniversite eğitimine geçici ara verilmesinin ardından Taşkent'teki öğrencilerin evlerine dönebilmeleri için uçak ve tren biletlerinde yüzde 50 indirime gidildi.
Öğrencilerin memleketlerine dönebilmeleri için vatandaşların da desteğiyle ücretsiz taksi ve otobüs seferleri başlatıldı.
ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), Özbekistan Sağlık Bakanlığına tıbbi eldiven, koruyucu maske, tulum ve hijyenik ürünlerden oluşan insani yardım malzemelerini teslim etti.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Özbekistan, Güncel
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