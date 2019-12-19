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Özbekistan'da metro inşaatındaki göçükte ölü sayısı 5'e çıktı

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te dün metro tüneli inşaatında meydana gelen göçükte hayatını kaybedenlerin sayısı beşe yükseldi.

19.12.2019 10:24 | Son Güncelleme: 19.12.2019 10:24Özbekistan'da metro inşaatındaki göçükte ölü sayısı 5'e çıktı
'ın başkenti 'te dün metro tüneli inşaatında meydana gelen göçükte hayatını kaybedenlerin sayısı beşe yükseldi.
Özbekistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başkentin Yunusabad semtinde inşaatı devam eden metro tünelinde şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen göçükte kurtarma ekiplerince yapılan çalışmalarda bir işçinin daha cesedine ulaşıldı.
Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı beşe çıktı. Toprak altında kalan diğer işçilerin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.
Olayın araştırılması için Başbakan Birinci Yardımcısı ve Ulaştırma Bakanı Açılbay Ramatov başkanlığında komisyon kurulmuştu.

Özbekistan, Taşkent, Güncel

Kaynak: AA

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