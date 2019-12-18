Haberler » Güncel » Özbekistan'da metro tüneli inşaatında göçük - Haber

Özbekistan'da metro tüneli inşaatında göçük

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te metro tüneli inşaatında meydana gelen göçükte bazı işçilerin toprak altında kalmış olabileceği bildirildi.

18.12.2019 17:28 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:28Özbekistan'da metro tüneli inşaatında göçük
'ın başkenti 'te metro tüneli inşaatında meydana gelen göçükte bazı işçilerin toprak altında kalmış olabileceği bildirildi.
Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, başkentin Yunusabad semtinde inşaatı devam eden metro tüneli yapımında şiddetli yağış sonucunda göçük meydana geldiği belirtildi.
Metro inşaatında çalışan birkaç işçinin göçük altında kalmış olabileceği kaydedilen açıklamada, toprak altında kalanların kurtarılmasına ilişkin arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü vurgulandı.
Açıklamada, olayın nedenlerinin araştırılmasına ilişkin Başbakan 1. Yardımcısı ve Ulaştırma Bakanı Açılbay Ramatov başkanlığında hükümet komisyonunun kurulduğu ifade edildi.
Kazada ölen veya yaralananların sayısına ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, görgü tanıkları da 5-6 kişinin göçük altında kalmış olabileceğini dile getirdi.

Özbekistan, Taşkent, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:48 Ürdün'de domuz gribinden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi - Haber
19:45 Edirne 'türkiye, kapısına gelene kalbini açtı' - Haber
19:45 'Diyarbakır surlarına bakım yapılırsa 5 milyon turist gelir' - Haber
19:44 Uludağ'daki arama çalışmalarında iki erkek cesedi bulundu - Haber
19:42 Hollanda'da hükümet, azot oksit emisyonlarını azaltan yasa nedeniyle protesto edildi - Haber
17:40 Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı! - Haber
17:38 Mısır yönetiminden Türkiye-Libya mutabakat muhtıralarına karşı hamle - Haber
17:18 Topladığı meyvelerden birinin üzerinde yazanı gören çiftçi çok şaşırdı: Ömür boyu saklayacağım - Haber
16:29 Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu - Haber
16:13 Arkadaşının eşiyle basılınca, arkadaşını bıçaklayıp kayıplara karışan adam hakkında 17 yıl hapis cezası istendi - Haber
18.12.2019 19:52:58