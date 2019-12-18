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Özbekistan'da metro tüneli inşaatında göçük

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te metro tüneli inşaatında meydana gelen göçükte 4 kişi hayatını kaybetti.

18.12.2019 20:30 | Son Güncelleme: 18.12.2019 20:30Özbekistan'da metro tüneli inşaatında göçük
'ın başkenti 'te metro tüneli inşaatında meydana gelen göçükte 4 kişi hayatını kaybetti.
Özbekistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başkentin Yunusabad semtinde inşaatı devam eden metro tünelinde, şiddetli yağış nedeniyle göçük meydana geldi.
Kurtarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda göçük altında kalan 4 işçinin cesedine ulaşıldı.
Toprak altında kalan diğer işçilerin kurtarılmasına ilişkin arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.
Görgü tanıkları, 5-6 kişinin göçük altında kalmış olabileceğini ileri sürdü.
Olayın araştırılması için Başbakan 1. Yardımcısı ve Ulaştırma Bakanı Açılbay Ramatov başkanlığında bir komisyon kuruldu.

Özbekistan, Taşkent, Güncel

Kaynak: AA

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