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Özbekistan'da Mevlid-i Nebi ve Şeb-i Arus etkinliği

Özbekistan'daki Taşkent Türk İlköğretim Okulu'nda Mevlid-i Nebi ve Şeb-i Arus etkinliği düzenlendi.

26.12.2019 20:08 | Son Güncelleme: 26.12.2019 20:08 Özbekistan'da Mevlid-i Nebi ve Şeb-i Arus etkinliği
'daki Türk İlköğretim Okulu'nda Mevlid-i Nebi ve Şeb-i Arus etkinliği düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er ve büyükelçilik mensupları ile çok sayıda veli hazır bulundu.
Okul Müdürü Abdullah Kavaklı, etkinliğin anlam ve içeriğini anlatan bir konuşma yaptı.
Daha sonra öğrenciler Mevlana Celaleddin Rumi şiirleri okudu, semah gösterisi düzenledi. Hadis dinletisi ve sinevizyon gösterisinin yapıldığı programda, okul korosu tarafından ilahiler okundu.

Etkinliğin sonunda Mevlid-i Nebi ve Şeb-i Arus konusunda düzenlenen şiir okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeler takdim edildi.

Özbekistan, Taşkent, Güncel

Kaynak: AA

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