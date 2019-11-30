Haberler » Güncel » Özbekistan'da 'Modern çatışmalarda Türk Silahlı Kuvvetlerinin saha tecrübesi' konferansı - Haber

Özbekistan'da "Modern çatışmalarda Türk Silahlı Kuvvetlerinin saha tecrübesi" konferansı

Türk askeri uzmanlar Özbekistan Silahlı Kuvvetler Akademisi öğrencilerine "Modern Çatışmalarda Türk Silahlı Kuvvetlerinin Saha Tecrübesi" konferansı verdi.

30.11.2019 12:48 | Son Güncelleme: 30.11.2019 12:48Özbekistan'da
Türk askeri uzmanlar Silahlı Kuvvetler Akademisi öğrencilerine "Modern Çatışmalarda Türk Silahlı Kuvvetlerinin Saha Tecrübesi" konferansı verdi.
Özbekistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ve Özbekistan savunma bakanlıkları tarafından organize edilen konferans, Genelkurmay Başkanlığı ve Türkiye Milli Savunma Üniversitesi'nde görevli Türk askeri uzmanlarlarca verildi.

Konferans, iki ülke savunma bakanlıkları arasındaki iş birliği planı kapsamında gerçekleştirildi.
Türk uzmanlar dünyada ve bölgede askeri-siyasi durum, Orta Asya'daki bölgesel iş birliği ve günümüzdeki çatışmalarda Türkiye Silahlı Kuvvetlerinin askeri tecrübesi, askeri eğitimlerde orduyu yönetme tekniği ve askeri hazırlık sistemini geliştirmeye ilişkin bilgilerini paylaştı.
Türk uzmanlar ayrıca Özbek askeri öğrencilerin sorularını yanıtladı.
Konferans kapsamında Türk ve Özbek askeri yetkililer iki ülke askeri eğitim kurumlarında askeri personel eğitimi konularında fikir alış verişinde bulundu.
Konferansın ardından Türk askeri uzmanlar Özbekistan Silahlı Kuvvetleri Akademisi'ni gezerek eğitim süreci hakkında bilgi aldı ve akademi müzesini inceledi.
Konferansta Taşkent Büyükelçiliği Müsteşarı Sercan Evcin, Askeri Ataşe Albay Mustafa Baloğlu, İçişleri Müşaviri Nejat Bil ve Jandarma Müşaviri Murat Cebenay da hazır bulundu.

Özbekistan, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:32 İYİ Parti'den 'metrobüs yolu, hafta sonları bisiklet yolu olsun' önerisi
14:28 Ürgüp Belediye sinema salonu yenileniyor
14:28 Ürün bazlı gıda denetimleri devam ediyor
14:27 Başkan Kalaycı, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi
14:27 Sinan Ateş, Fırat Yılmaz Çakıroğlu İlkokulu'nun açılışına katıldı
14:11 Kılıçdaroğlu, Davutoğlu'ndan övgüyle bahsetti, Davutoğlu alkışla karşılık verdi
13:29 Ahsen Unakıtan'ın "Tartaklandım" iddialarına Üsküdar Belediyesi'nden yanıt geldi
13:28 Van'daki bir oto pazarında silahlar konuştu: 7 yaralı
12:52 Uyuşturucu ve alkol alan genç kadın, bankta sızıp kaldı
12:47 Barış Pınarı Harekatı'na gönüllü olarak katılmak isteyen 72'lik dede, kendini astı
12:21 Yılbaşı öncesi Kandıra hindisine yoğun ilgi! Tanesi 250 lira
15:47 Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros, şarkıcı olarak gittiği düğünde kalça dansı yaptı
15:19 Billur Kalkavan'dan dikkat çeken çıkış: Dizilerde hiç cinsellik gösterilmiyor
30.11.2019 14:34:05