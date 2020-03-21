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Özbekistan'da, Nevruz Bayramı koronavirüs nedeniyle evlerde kutlanıyor

Özbekler, her sene büyük coşkuyla kutladıkları Nevruz Bayramı'nı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl evlerinde geçiriyor.

21.03.2020 19:34 | Son Güncelleme: 21.03.2020 19:37
Özbekler, her sene büyük coşkuyla kutladıkları Nevruz Bayramı'nı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl evlerinde geçiriyor.
Özbekistan 'da her sene resmi tatil olarak kutlanan Nevruz Bayramı etkinlikleri, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında hükümet kararıyla iptal edidi.
Ülkede, koronavirüsün "gölgesinde" kalan bayram, bağımsızlığın kazanıldığı 1991'den bu yana ilk defa resmi törenle kutlanmıyor.
Bu kapsamda, başkent Taşkent 'teki park ve meydanlarda etkinlikler yapılmadı.
Özbekler, evlerinde kurdukları sofra etrafında bir araya gelerek, yakın komşu ve akrabalarıyla Nezruz Bayramı'nı kutluyor.
Evin bahçesine kurdukları büyük kazanlarda bayram pilavı ve nevruz tatlısı "sümelek" hazırlayan vatandaşlar, sofralarına yakınlarını davet ediyor.
Evinde bayram pilavı ile tatlıyı hazırlayan Fatima Babanazarova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sene koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlere uyarak, aile fertleri, yakın komşu ve akrabalarıyla bayramı evlerinde kutladıklarını belirtti.
Nevruz tatlısının yapımı için hazırlıklara dünden başladıklarını anlatan Babanazarova, 24 saat boyunca durmadan karıştırılarak hazırlanan "sümelek"in yapılışının çok zahmetli olduğunu kaydetti.
Tatlıyı hazırlama sürecinde yer alan kadınların gece boyunca şarkı ve türküler söylediğini ifade eden Babanazarova, insanların "sümelek"i kevgirle karıştırdıkları sırada tuttukları dileğin gerçekleşeceğine inanıldığını dile getirdi.
Babanazarova, yapımında çok sayıda kişinin yer aldığı tatlının, gelenek gereği önce mahallenin yaşlı ve hastaları ile komşulara dağıtılacağını ifade etti.
Tatlının hazırlanmasının ardından davetlilere "sümelek" ile bayram pilavı ikram edildi. Bir sofra etrafında toplananlar, yemeğin ardından dua ederek, bu yılın bereketli olması temennisinde bulundu. Ev sahibi ise sofradaki yaşlılara bayram hediyeleri verdi.
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Özbekistan’da, Nevruz Bayramı koronavirüs nedeniyle evlerde kutlanıyor

Kaynak: AA

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Özbekistan'da, Nevruz Bayramı koronavirüs nedeniyle evlerde kutlanıyor
Etiketler : Nevruz Bayramı, Özbekistan, Taşkent, Güncel

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