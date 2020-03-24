Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Özbekistan'da yeni doğal gaz yatağı bulundu - Haberler

Özbekistan'da yeni doğal gaz yatağı bulundu

Özbekistan'ın Buhara bölgesinde yeni doğal gaz yatağı keşfedildi.

24.03.2020 18:34 | Son Güncelleme: 24.03.2020 18:34
Özbekistan'da yeni doğal gaz yatağı bulundu
Özbekistan 'ın Buhara bölgesinde yeni doğal gaz yatağı keşfedildi.
Ülkenin ulusal petrol-gaz şirketi Özbekneftgazdan yapılan açıklamada, Buhara vilayetinin Karavulbazar ilçesinde yapılan arama-keşif çalışmaları sonucunda yeni doğal gaz yatağının bulunduğu kaydedildi.
Açıklamada, bölgedeki "Janubiy Kemaçı" yatağında tespit edilen 133 numaralı arama kuyusunun, 2 bin 300 metre derinliğinde yapılan arama-keşif çalışmaları sonucunda, günlük 50 bin metreküp doğal gaz üretme kapasitesine sahip olduğu vurgulandı.
Söz konusu yatakta üretimin başlatılması için yeterli olan doğal gaz akışının temin edildiği aktarılan açıklamada, keşfedilen yatağın toplam rezervleri hakkında bilgi verilmedi.
Yıllık ortalama 60 milyar metreküple dünyanın önemli doğal gaz üreticileri arasında yer alan Özbekistan'da yaklaşık 1,1 trilyon metreküp gaz rezervi bulunduğu tahmin ediliyor.
Özbek hükümeti, 2021'e kadar petrol ve doğal gaz sektöründe gerçekleştirilecek 78 proje için toplam 30,4 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Özbekistan, Buhara, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Trabzonspor’un koronavirüs test sonuçları belli oldu Haberler
Trabzonspor'un koronavirüs test sonuçları belli oldu
Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişi yakalandı Haberler
Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişi yakalandı
Cumhurbaşkanlığı’ndan sağlık çalışanlarına peş peşe müjdeler geldi Haberler
Cumhurbaşkanlığı'ndan sağlık çalışanlarına peş peşe müjdeler geldi
Erdoğan’dan halka çağrı: Salgın zincirini kırmaya yardımcı olun Haberler
Erdoğan'dan halka çağrı: Salgın zincirini kırmaya yardımcı olun
Avrupa ülkesinde koronadan 4 Türk daha öldü, sayı 14’e yükseldi Haberler
Avrupa ülkesinde koronadan 4 Türk daha öldü, sayı 14'e yükseldi
İstanbul Adliyesi’ndeki hakimin koronavirüs test sonucu belli oldu Haberler
İstanbul Adliyesi'ndeki hakimin koronavirüs test sonucu belli oldu
Otobüse alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi gözaltına alındı Haberler
Otobüse alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi gözaltına alındı
Avukatların muhtasar ve KDV ödemeleri 27 Temmuz’a ertelendi Haberler
Avukatların muhtasar ve KDV ödemeleri 27 Temmuz'a ertelendi

Son Dakika Güncel Haberleri

20:08: Gökçeada'ya yarın fırtına nedeniyle tüm feribot seferleri iptal edildi - Haber 20:08: Tuzhurmatu'daki DEAŞ operasyonunda 4 kişi yakalandı - Haber 20:08: Muş Belediye Başkanı Asya Sağlık-Sen Şubesini ziyaret etti - Haber 20:06: İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı son 24 saatte 743 artarak 6 bin... - Haber 20:05: Trabzonspor'dan koronavirüs açıklaması - Haber 19:35: Son Dakika: Yaşlı adamı zorla durdurup başına kolonya döken kişi gözaltına alındı - Haber 19:32: Son Dakika: Sağlık çalışanlarına ek ödeme ve ücretsiz ulaşım müjdesi - Haber 19:22: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Evden çıkmayarak hastalığın yayılma zincirini kırmaya yardımcı olun - Haber 19:10: Çöl çekirgeleri Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görüldü - Haber 19:06: İstanbul Adliyesi'ndeki hakimin koronavirüs test sonucu belli oldu - Haber 18:11: Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı - Haberler
Loading