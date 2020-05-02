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Özbekistan'daki baraj kazası nedeniyle Kazakistan'da iki köyü de su bastı

Kazakistan'ın Türkistan bölgesindeki iki köy, Özbekistan'daki baraj duvarının çökmesi nedeniyle su altında kaldı.

02.05.2020 13:52 | Son Güncelleme: 02.05.2020 13:54
Kazakistan'ın Türkistan bölgesindeki iki köy, Özbekistan'daki baraj duvarının çökmesi nedeniyle su altında kaldı.
Acil Durumlar Komitesinden yapılan açıklamada, Özbekistan'ın Sardoba Barajı'ndaki kaza sonucu yüksek miktarda akan suyun seviyesinin azaltılması için sulama kanallarının açılmasıyla Türkistan'daki iki köyü su bastığı belirtildi.
Köy halkının taşkın öncesi tahliye edildiği ifade edilen açıklamada, kurtarma çalışmalarına 267 kişi ve 26 aracın katıldığı aktarıldı.
Özbekistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle Sardoba Barajı'nın duvarı kısmen çökmüş, yüzlerce ev su altında kalmış, 56 kişi yaralanmış ve 70 bin kişi bölgeden tahliye edilmişti. Özbekistan’daki baraj kazası nedeniyle Kazakistan’da iki köyü de su bastı

Kaynak: AA

Etiketler: Kazakistan, Özbekistan, Güncel, Haber

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