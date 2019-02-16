Özbekistan'daki Kadın Hayranlarıyla Yemek Yiyen Burak Özçivit, 2 Milyon TL Kazandı

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Özbekistan'daki hayranlarıyla buluştu. Eşi Fahriye Evcen ile 14 Şubat'ı kutlamak yerine bir açılış için Özbekistan'a giden Özçivit, hem kadın hayranlarının gönlünü fethetti hem de2 milyon lira kazandı.

ÖZBEKİSTAN'DAKİ HAYRANLARIYLA BULUŞTU

Özbekistan'da kadınların ilgi odağı haline gelen Özçivit, fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını kırmadı. Açılış sırasında ve sonrasında kendisine gösterilen ilgiden memnun kalan Özçivit, sosyal medyada da en çok konuşulan isimler arasında yer aldı.

2 MİLYON TL KAZANDI

Kadınların fotoğraf çektirmek için yarıştığı açılışta Özçivit, erkek hayranlarının ilgisinden de kaçamadı. Her biriyle fotoğraf çektiren Özçivit, kazandığı 2 milyon liradan sonra Türkiye'ye eşinin yanına döndü.

80 KADINLA YEMEK YEMİŞTİ

Öte yandan, açılış için Özbekistan'da bulunan eşini evinde bekleyen 7 aylık hamile Fahriye Evcen'in ise bu görüntülere tepki gösterdiği öne sürüldü. Kadınların ilgi odağı haline dönüşen Burak Özçivit, geçtiğimiz ocak ayında, 80 zengin kadın ile yemek yemiş ve bu etkinlik oldukça konuşulmuştu.