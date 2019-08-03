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Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov Türkiye yolcusu

Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ve beraberindeki heyet, çalışma ziyareti kapsamında 4-6 Ağustos 2019 tarihlerinde Türkiye'ye gelecek.

03.08.2019 08:56 Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov Türkiye yolcusu
Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ve beraberindeki heyet, çalışma ziyareti kapsamında 4-6 Ağustos 2019 tarihlerinde Türkiye'ye gelecek.

Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, Türkiye-Özbekistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 1.Toplantısına katılmak ve temaslarda bulunmak üzere 4-6 Ağustos 2019 tarihlerinde Türkiye'de bulunacak. Özbekistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Bakan Kamilov'un ziyaretine ilişkin şu açıklama yapıldı:

"4-6 Ağustos 2019 tarihlerinde Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ve beraberindeki heyet, çalışma ziyareti kapsamında Türkiye'de bulunacak. Özbekistan Heyeti, iki ülke Dışişleri Bakanları başkanlığında düzenlenecek Türkiye-Özbekistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 1.Toplantısına ve 11. Büyükelçiler Konferansı'na katılacak. Ziyaret kapsamında ikili temaslar ve görüşmeler de gerçekleştirecek" - TAŞKENT

Özbekistan, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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