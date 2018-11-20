20 Kasım 2018, 18:04
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Özbekistan, Fransa'ya da Vizeyi Kaldırdı

Özbekistan, Fransa

Özbekistan, bugünden itibaren Fransa vatandaşlarına 30 gün süreli vize muafiyeti uygulamaya başladı.

Özbekistan, bugünden itibaren Fransa vatandaşlarına 30 gün süreli vize muafiyeti uygulamaya başladı.

Özbekistan, Fransa'ya vize muafiyeti getirdi. Fransız vatandaşlarına vizesiz Özbekistan seyahati imkanı getiren kararname, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından bugün imzalandı.

Öte yandan, 10 Şubat 2018'de Özbekistan'ın turizm potansiyelinin geliştirilmesine ilişkin kararnameyle Türkiye ve beraberindeki İsrail, Endonezya, Güney Kore, Malezya, Singapur ve Japonya devletleri vatandaşlarına da 30 gün süreli vize muafiyeti tanınmıştı. - TAŞKENT Vize,Fransa,Özbekistan
20 Kasım 2018 Salı 18:04