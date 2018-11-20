Özbekistan, Fransa'ya da Vizeyi Kaldırdı

Özbekistan
, bugünden itibaren Fransa
vatandaşlarına 30 gün süreli vize muafiyeti uygulamaya başladı.
Özbekistan, Fransa'ya vize muafiyeti getirdi. Fransız vatandaşlarına vizesiz Özbekistan seyahati imkanı getiren kararname, Özbekistan Cumhurbaşkanı
Şevket Mirziyoyev tarafından bugün imzalandı.
Öte yandan, 10 Şubat 2018'de Özbekistan'ın turizm potansiyelinin geliştirilmesine ilişkin kararnameyle Türkiye
ve beraberindeki İsrail
, Endonezya, Güney Kore
, Malezya
, Singapur
ve Japonya
devletleri vatandaşlarına da 30 gün süreli vize muafiyeti tanınmıştı. - TAŞKENT
Vize,Fransa,Özbekistan