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Özbekistan Havayolları, 18 uçağı satışa çıkardı

Özbekistan Havayolları, filo yenileme çalışmaları kapsamında 18 adet 15 yaş üzeri uçağı satışa çıkardığını açıkladı.

01.08.2019 10:01 Özbekistan Havayolları, 18 uçağı satışa çıkardı
Özbekistan Havayolları, filo yenileme çalışmaları kapsamında 18 adet 15 yaş üzeri uçağı satışa çıkardığını açıkladı.

Özbekistan Havayolları'nın satış listesinde bölgesel uçuş yapan 5 adet İL-76TD, 7 adet İL-114-100, 2'şer adet Boeing 757-200 ve Boeing 767-3 CBER, ayrıca 2 adet kargo uçağına dönüştürülmüş Boeing 767 F bulunuyor. Açıklamada satışa çıkarılan uçakların fiyatlarıyla ilgili bilgi verilmedi.

Öte yandan, Özbekistan Havayolları'nın filosunda 5'i Boeing 787 Dreamliner olmak üzere Airbus ve Boeing tarafından üretilen 30 adet uçak yer alıyor. - TAŞKENT

Özbekistan, Boeing, Güncel

Kaynak: İHA

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