Özbekistan Havayolları, 18 uçağı satışa çıkardı

Özbekistan
Havayolları, filo yenileme çalışmaları kapsamında 18 adet 15 yaş üzeri uçağı satışa çıkardığını açıkladı.
Özbekistan Havayolları'nın satış listesinde bölgesel uçuş yapan 5 adet İL-76TD, 7 adet İL-114-100, 2'şer adet Boeing
757-200 ve Boeing 767-3 CBER, ayrıca 2 adet kargo uçağına dönüştürülmüş Boeing 767 F bulunuyor. Açıklamada satışa çıkarılan uçakların fiyatlarıyla ilgili bilgi verilmedi.
Öte yandan, Özbekistan Havayolları'nın filosunda 5'i Boeing 787 Dreamliner olmak üzere Airbus ve Boeing tarafından üretilen 30 adet uçak yer alıyor. - TAŞKENT