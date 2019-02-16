Özbekistan İnşaat Bakan Yardımcısı İskandarov, TMB'yi Ziyaret Etti

ARAZİ ÖZELLEŞTİRMESİNE HAZIRLANAN ÖZBEKİSTAN,

TÜRK MÜTEAHHİTLERİNE FIRSAT SUNUYOR

Resmi ziyareti kapsamında TMB'yi ziyaret eden Özbekistan İnşaat Birinci Bakan Yardımcısı Erkin İskandarov, Temmuz ayında çıkaracakları yeni bir düzenleme ile ülkesinde arazi özelleştirmesine başlanacağını, bu gelişmenin Türk müteahhitler için de yeni fırsatlar sunacağını belirtti.

Bakan İskandarov, TMB Genel Merkez Binası'nda Birlik Yönetim Kurulu Üyesi Kartal Usluel'in ev sahipliğinde Türk müteahhitlik firmaları temsilcilerinin de yer aldığı toplantıya katıldı.

Türkiye ve Özbekistan Cumhurbaşkanlarının son dönemde gerçekleştirdikleri temaslarla iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere ivme kazandırılması için bir yol haritası oluşturulduğuna işaret eden İskandarov, "Özbekistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ve büyükelçiliklerimizi inşa eden Türkler olmuştu. Dünya ile bütünleşme sürecimizde de Türk işadamları bizim için köprü görevi görecektir. Bizim için öncelikli olan Türkiye'nin, Türk inşaat sektörünün zengin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz" diye konuştu.

Ülkede sürdürülen liberalleşme ve demokratikleşme politikaları hakkında bilgi veren İskandarov, bu çerçevede Temmuz ayında çıkarılması beklenen bir düzenlemeyle Özbekistan'da arazilerin özelleştirilmesine başlanacağını kaydetti. Erkin İskandarov, ülkede yabancı yatırımda Rusya'nın ardından ikinci sırada yer alan Türkiye ile inşaat alanında toplu konut, otel, karayolu, okul ve sulama kanalları inşası ile yenilenebilir enerji ve atık yönetimi gibi çeşitli alt ve üst yapı projelerinde işbirliği yapabileceklerini belirtti. Özbekistan İnşaat Birinci Bakan Yardımcısı, geçen ay yapılan bir düzenleme ile de ülkenin bir turizm hamlesi başlattığını ve en az 50 odalı otel projelerinin Ocak 2022'ye kadar tamamlanması için yatırımcılara önemli teşvikler sunacaklarını ekledi.

TMB Yönetim Kurulu Üyesi Kartal Usluel de Özbekistan'da başta vize muafiyeti olmak üzere son birkaç yıldır iş ve yatırım ortamını iyileştirecek etkileyici adımlar atıldığını gözlediklerini belirtti. Türk müteahhitlik firmaları tarafından Özbekistan'da bugüne kadar 2,7 milyar ABD Doları tutarında 128 proje üstlenildiğini söyleyen Usluel, önümüzdeki dönemde Türk firmalarının kamu – özel sektör işbirliği modeli (PPP) tecrübeleri konusunda işbirliği ile ilişkilere ivme kazandırılabileceğini de vurguladı.

Kaynak: Bültenler