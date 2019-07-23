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Özbekistan İş Forumu

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, iş dünyası olarak Özbekistan'la ticaret hacmini artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu yıl 2 milyar doları yakalayacağımız görünüyor ama yeterli değil. Bu rakamı 5 milyar dolara taşıyacağımıza gönülden inanıyorum.

23.07.2019 12:29 Özbekistan İş Forumu
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, iş dünyası olarak Özbekistan'la ticaret hacmini artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu yıl 2 milyar doları yakalayacağımız görünüyor ama yeterli değil. Bu rakamı 5 milyar dolara taşıyacağımıza gönülden inanıyorum." dedi.
Türkiye-Özbekistan İş Forumu, DEİK ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Elyor Ganiyev, Özbekistan-Türkiye İş Konseyi ve Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adham İkramov ile Türkiye-Özbekistan İş Konseyi Başkanı İzzet Ekmekçibaşı'nın katılımıyla Sheraton Otel'de yapıldı.
Olpak, buradaki konuşmasında, Özbekistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olarak iş birliklerinin her alanda gelişmesine büyük önem verdiklerini söyledi.
İki ülke arasındaki çok boyutlu ilişkiyi siyasi, ticari, askeri, eğitim, sağlık ve ulaştırma alanları başta olmak üzere 100'ün üzerinde anlaşma ve protokolden oluşan geniş bir zeminde sürdürdüklerine işaret eden Olpak, "İş dünyası olarak asıl hedefimiz ticaret hacmimizi artırmak. Bu yıl 2 milyar doları yakalayacağımız görünüyor ama bu yeterli değil. Bu rakamı 5 milyar dolara taşıyacağımıza gönülden inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
"Türk inşaat firmalarının Özbekistan'da yapılacak işler konusunda öncelik sırasına alınması iş dünyası adına sevindirici olacaktır." ifadesini kullanan Olpak, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin tüm dünyada prestij kazanan tecrübesinin Özbekistan'a aktarılması, turizm, tarım, tekstil, enerji ve madencilik alanlarında ortak projelerin gerçekleştirilmesi her iki tarafın da yararına olacaktır. Türk Eximbank'ın Özbekistan'daki uluslararası krediler kapsamındaki faaliyetlerine hız kazandırılmalıdır. Son aşamasına gelen kredi anlaşmalarının tamamlanması ve devlet garantisi altında imzalanan 250 milyon dolarlık kredi anlaşmasının hayata geçirilmesi, her iki ülkenin iş dünyası açısından sevindirici olacaktır."
İki ülke arasında ticareti artırmak ve Türk firmalarını Özbekistan'da yatırıma teşvik etmek amacıyla çalışmaların hızla sürdürüldüğüne dikkati çeken Olpak, Özbekistan'ın Avrasya'da en çok Türk yatırımı olan ülkelerden biri konumuna geldiğini sözlerine ekledi.
Kaynak: AA
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Nail Olpak, Özbekistan, Ekonomi

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