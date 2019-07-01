01.07.2019 21:26
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Özbekistan jeolojik arama-keşif çalışmalarını hızlandıracak

Özbekistan jeolojik arama-keşif çalışmalarını hızlandıracak

Özbekistan hükümeti, ülkedeki maden ocaklarının tespitine yönelik arama-keşif çalışmalarını hızlandırmayı ve sektörü yabancı yatırımcı için cazip hale getirmeyi hedefliyor.

Özbekistan hükümeti, ülkedeki maden ocaklarının tespitine yönelik arama-keşif çalışmalarını hızlandırmayı ve sektörü yabancı yatırımcı için cazip hale getirmeyi hedefliyor.
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ülkedeki maden ocaklarında jeolojik arama-keşif ve işleme çalışmalarıyla ilgili toplantı düzenledi.
Toplantıda konuşan Mirziyoyev, ülkedeki gelecek vadeden maden ocaklarının tespitine yönelik arama-keşif çalışmalarını hızlandırmayı ve sektörün yabancı yatırımcı için cazip hale getirilmesini istedi.
Mirziyoyev, ülkedeki jeolojik arama-keşif çalışmaları sisteminde reformlar yapılacağını belirterek, bu çerçevede 2020-2021 için yeni bir formatta jeolojik arama-keşif çalışmaları yapılacağını kaydetti.
Ülkede endüstri üretimi mümkün olan 73 çeşit mineral madde rezervine sahip 2 binden fazla maden ocağı bulunuyor.
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı , Özbekistan , Güncel

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