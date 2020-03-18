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- Özbekistan, mahsur kalan yabancıların vize süresini uzattı

- Özbekistan, mahsur kalan yabancıların vize süresini uzattı Özbekistan seyahat yasakları nedeniyle ülkeden çıkamayan yabancıların vize süresini 10 Nisan'a kadar uzattı.

18.03.2020 20:37 | Son Güncelleme: 18.03.2020 20:37
- Özbekistan, mahsur kalan yabancıların vize süresini uzattı
- Özbekistan, mahsur kalan yabancıların vize süresini uzattı
TAŞKENT - Özbekistan seyahat yasakları nedeniyle ülkeden çıkamayan yabancıların vize süresini 10 Nisan'a kadar uzattı.
Korona virüsü dünya genelinde hızla yayılırken Özbekistan'daki korona vaka sayısı 15'e yükseldi. Ülke genelinde korona sayısının artmasıyla Özbekistan, ülkesinde bulunan yabancılara yönelik yeni bir karar aldı. Özbekistan Devlet Turizm Komitesi, ülkeyi terk etmek isteyen ancak seyahat yasaklarının kapatılması nedeniyle ülkede mahsur kalan yabancıların vize süresinin 10 Nisan'a kadar uzatılmasına karar verildiğini açıkladı.
Özbekistan'da tüm hava ve demiryolu ulaşımını korona salgını nedeniyle 16 Mart'ta iptal etmişti.
Özbekistan'da bugüne kadar 15 korona vakası tespit edildi.

Kaynak: İHA

Etiketler : Özbekistan, Güncel

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