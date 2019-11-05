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Özbekistan Parlamentosundan şatafatlı düğünlere düzenleme

Özbekistan'da 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren şatafatlı düğünlere düzenleme geliyor.

05.11.2019 17:45 | Son Güncelleme: 05.11.2019 17:49Özbekistan Parlamentosundan şatafatlı düğünlere düzenleme
Özbekistan'da 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren şatafatlı düğünlere düzenleme geliyor. Düzenleme ile toplumda akran baskısının önlenmesi amaçlanıyor.

Ülke Ali Meclisinin Yasama ve Senato katmanları konseylerinin aldığı ortak kararname ile yürürlüğe girecek düzenlemelere göre, düğünlerde yapılacak etkinliklere davet edilecek misafir sayısı 300 kişi olarak öngörülüyor. Bu tip etkinliklerin sabah 8.00 ve gece 23.00 arasında gerçekleştirilmesine karar verildi. Düğün sahiplerinin düğün tarihini 1 hafta önceden yerel mahalle yönetim kuruluna bildirmeleri gerekecek. Düğün konvoyları için otoyollarda 3'ten fazla araç kullanılmayacak. Bu düzenleme ile toplumda akran baskısının, insanların birbirinden görerek şatafatlı düğünlere yönelmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca düzenlemeler kapsamında yas törenlerinin 3 günü geçmemesine de karar verildi. - TAŞKENT

Özbekistan, Güncel

Kaynak: İHA

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