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Özbekistan Sağlık Bakanlığında Türk danışman görev yapacak

Özbekistan Sağlık Bakanı Alişir Şadmanov, Bakanlığa Türk danışman atanacağını bildirdi.

25.02.2020 16:52 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:52Özbekistan Sağlık Bakanlığında Türk danışman görev yapacak
Sağlık Bakanı Alişir Şadmanov, Bakanlığa Türk danışman atanacağını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in 'ye resmi ziyaretinin sonuçlarıyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şadmanov, ziyaret kapsamında sağlık, tıp ve eczacılık sektörlerinde Türkiye ile iş birliğini öngören bir dizi anlaşma imzalandığını hatırlattı.
Şadmanov, ziyaret kapsamında Türkiye Sağlık Bakanlığı ile iş birliği anlaşması imzaladıklarını ve bir yol haritası belirlediklerini dile getirerek Mirziyoyev'in talimatı doğrultusunda, Türk yetkililerle Özbekistan Sağlık Bakanlığında bir Türk danışmanın görev yapması konusunda anlaştıklarını belirtti.
Şadmanov, Türk danışmanın ülkede sağlık sisteminde reformların yapılması, mali yönetim, tıbbi sigorta, kamu-özel ortaklığı ve diğer konularda faaliyet yapacağını vurguladı.
Türkiye'deki Medipol Üniversitesinin Özbekistan'da şube ve hastanesinin kurulması konusunda da anlaştıklarını aktaran Şadmanov, halihazırda Buhara'da İbn-i Sina Tıp Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu açan Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile de iş birliğinin geliştirilmesi konularında mutabık kaldıklarını kaydetti.
Şadmanov, ayrıca eczacılık sektöründe de Türkiye ile iş birliği kapsamında Koçak Farma ve Polifarma şirketleriyle Özbekistan'da ilaç üretimi konusunda anlaştıklarını dile getirdi.
Özbekistan Turizmi geliştirme Devlet Komitesi ve Özbekistan Hava Yollarında Türk danışmanlar görev yapıyor.

Özbekistan, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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