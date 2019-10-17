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Özbekistan Taşkent Devlet Tarım Üniversitesi ile akademik iş birliği protokolü

Karabük Üniversitesi, Özbekistan'da bulunan Taşkent Devlet Tarım Üniversitesi ile akademik iş birliği protokolü imzalayarak uluslararası alandaki iş birliklerine bir yenisini daha ekledi.

17.10.2019 16:38Özbekistan Taşkent Devlet Tarım Üniversitesi ile akademik iş birliği protokolü
Karabük Üniversitesi, Özbekistan'da bulunan Taşkent Devlet Tarım Üniversitesi ile akademik iş birliği protokolü imzalayarak uluslararası alandaki iş birliklerine bir yenisini daha ekledi.

Taşkent Devlet Tarım Üniversitesi Rektör Yardımcısı Abdulazız A. Abduvasıkov ve Taşkent Devlet Tarım Üniversitesi Öğretim Üyesi Kholmurotov Mansur, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ı ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette Karabük Üniversitesi ve Özbekistan arasında akademik ve diğer alanlarda yapılabilecek iş birlikleri görüşüldü.

Yapılan görüşmelerin ardından Karabük Üniversitesi ile Taşkent Devlet Tarım Üniversitesi arasında akademik iş birliği protokolü imzalandı. Safranbolu Turizm Fakültesi Dekanlık makamında gerçekleşen iş birliği protokolüne Rektör Prof. Dr. Refik Polat ile Taşkent Devlet Tarım Üniversitesi Rektör Yardımcısı Abdulazız A. Abduvasıkov imza attı.

İmzalanan protokol çerçevesinde; akademik personel değişimi, ortak araştırma projeleri, çalıştay ve konferans günlerine ortak katılım, öğrenci değişimi, eğitim programlarına ortak katılım yönünde kararlar alındı. - KARABÜK

Özbekistan, Karabük, Taşkent, Güncel

Kaynak: İHA

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