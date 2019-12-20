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Özbekistan Turizm Yatırım Forumu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Öztürk Oran, "Türkiye, 40 sene önce 300 bin turist çeken bir ülke iken bugün 50 milyon turist ağırlayan ülke konumuna geldi.

20.12.2019 13:04 | Son Güncelleme: 20.12.2019 13:04 Özbekistan Turizm Yatırım Forumu
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Öztürk Oran, "Türkiye, 40 sene önce 300 bin turist çeken bir ülke iken bugün 50 milyon turist ağırlayan ülke konumuna geldi." dedi.
TOBB ev sahipliğinde Cumhuriyeti Devlet Yatırım Komitesi iş birliğinde ve Türk Ticaret ve Sanayi Odası faaliyetleri kapsamında TOBB İstanbul Plaza'da Özbekistan Turizm Yatırım Forumu gerçekleştirildi.
Forumda konuşan Oran, Özbekistan'ın turizmde başarılı adımlar atacağını ve bu konuda Türkiye Cumhuriyeti'nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu söyledi.
Oran, "İstanbul bizim olduğu kadar Özbekistanlıların da şehri. Biz her zaman kendimizi Orta Asya topraklarında hissediyoruz. Bizler sadece Özbekistan'ı turizm pazarı olarak görmüyoruz. Özbekistan'ın taşıdığı tarihi ve manevi değerleri biz Türk halkı olarak çok iyi biliyoruz." açıklamasında bulundu.
Özbekistan'ın Türk-İslam medeniyetinin oluşmasında çok büyük katkıları olan kadim bir devlet olduğunu belirten Oran, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Özbekistan Emir Timur, İmam Maturidi, Buhari, Tirmizi, Biruni, Danyal Peygamber gibi önemli şahsiyetlere sahip. Bunlar sadece Özbeklerin değil Türk - İslam dünyasının şahsiyetleri. Taşkent, Semerkant, Hiva, Buhara'daki Türk- İslam eserleri yıllara meydan okuyor. Öte yandan bu şehirler sadece Özbeklerin değil, sizin olduğu kadar bizimde şehirlerimiz. El ele verirsek Özbekistan kurumları ve iş dünyamız birlikte çalışırsa Özbekistan turizminde yeni başarı hikayelerinin yazılacağına inanıyorum. Türkiye 40 sene önce 300 bin turist çeken bir ülke iken bugün 50 milyon turist ağırlayan ülke konumuna geldi."
Türk İş Konseyi ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Sanayi Odası (EİTTSO) Genel Sekreteri Adem Kula, Türkiye'nin şu anda Özbekistan'da en çok şirket açan ülke konumuna geldiğini kaydetti.
Kula, Türkiye'nin Özbekistan'da 1200 şirketi olduğunu ve birkaç sene içerisinde Türk şirket sayısını iki katına çıkmayı hedeflediklerini söyledi.
Özbekistan Turizmi Geliştirme Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı Ulugbek Azamov da "Özbekistan turizm ve yatırım alanında kapsamlı reformlar, olumlu değişimler ve önemli açılımlar gerçekleştiriyor." dedi.
Medeniyetlerin kavşağında bulunan Özbekistan'ın geniş turizm potansiyeline sahip olduğunu belirten Azamov, 2018 yılında Özbekistan'ı ziyaret eden turist sayısının 2017 yılına göre 2 kat arttığını, turizm ihracat gelirinin de 1 milyar doları geçtiğini kaydetti.
Azamov, Özbekistan'ın turizm ihracatının 2019 yıl sonu itibarıyla 1,3 milyar dolara ulaşacağının ve hükümetinin vizesiz rejim uyguladığı ülke sayısının giderek artmakta olduğunun altını çizdi.
Özbekistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke Türkiye
Özbekistan'ın Ankara Büyükelçiliği Müşteşarı Azizbek Salahaddinov, ülkelerinin bağımsızlığını tanıyan ilk ülkenin Türkiye olduğunu hatırlatarak iki ülke arasında ebedi dostluk anlaşması yapıldığını dile getirdi.
Salahaddinov, "Özbekistan ile Türkiye bir millet iki devlettir. Özbekistan'ın nüfusu 33 milyon, toplam komşu ülkeler ile birlikte toplam 60 milyonluk bir nufüsun yarısını Özbekistan oluşturuyor." diyerek sözlerini şöyle tamamladı:
"Türkiye gibi denizlerimiz yok ama kara ve hava yollarında Özbekistan reformlar yapıyor. Ülkemiz bağımsızlığını 28 yıl önce ilan etti. Sovyetler döneminden itibaren sıfırdan başladık. Şu anda Özbekistan'da Chevrolet otomobil fabrikaları var. Ayrıca sağlık, inanç turizmi de gelişmiş durumda. Semerkand, Buhara, Hiva gibi çok güzel yerlerimiz var. Özbekistan'ı Türkiye'nin 1990'lı yılların sonrası rahmetli 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın dönemine benzetiyorum. Yatırımcılar için teşvikler veriliyor."

Özbekistan, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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