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Özbekistan ve Rusya'dan terörle mücadeleye yönelik ortak tatbikat

Özbekistan ile Rusya terörle mücadeleye yönelik ortak askeri eğitim tatbikatı düzenledi.

04.12.2019 16:08 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:08Özbekistan ve Rusya'dan terörle mücadeleye yönelik ortak tatbikat
ile terörle mücadeleye yönelik ortak askeri eğitim tatbikatı düzenledi.

Özbekistan Savunma Bakanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin Doğu Askeri Bölgesi'ndeki Gurumsaray eğitim kampında Özbekistan ve Rusya silahlı kuvvetlerinin katıldığı "Doğu-2019" ortak askeri eğitim tatbikatı yapıldı.
Tatbikatta, iki ülke silahlı kuvvetleri terörle mücadele kapsamında gece vakitlerinde ülkeye sızan silahlı çeteleri tespit ederek etkisiz hale getirme temasını işledi. Ortak tatbikatta Rusya'nın Merkez Askeri Bölgesi'ne bağlı Samara bölgesinde konuşlanan özel kuvvetlerde görev yapan askerler ile Özbekistan'ın Doğu Askeri Bölgesine bağlı askerler yer aldı. Tatbikatta, askeri araçların yanı sıra insansız hava araçları da kullanıldı.
Kapanış töreninde konuşan Özbek ve Rus askeri yetkililer, tatbıkatın 2 ülke silahlı kuvvetlerinin mücadele yeteneklerinin artırılması, askeri hazırlıklarının geliştirilmesi ve uluslararası terörle mücadelede deneyimlerinin artırılmasına önemli katkıda bulunacağını dile getirdi.
Ortak tatbikat, savunma bakanlıkları arasında imzalanan iş birliği planı kapsamında düzenlendi.

Rusya ile Özbekistan, 12 yıl aradan sonra 2017'de ilk defa ortak askeri tatbikat yapmıştı.

Özbekistan, Rusya, Güncel

Kaynak: AA

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