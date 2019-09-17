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Özbekistan ve Tacikistan'dan teröre karşı ortak askeri tatbikat

Özbekistan ve Tacikistan'ın silahlı kuvvetlerinin ortak katılımı ile Namangan kentinde düzenlenen askeri tatbikat başladı.

17.09.2019 21:37Özbekistan ve Tacikistan'dan teröre karşı ortak askeri tatbikat
Özbekistan ve Tacikistan'ın silahlı kuvvetlerinin ortak katılımı ile Namangan kentinde düzenlenen askeri tatbikat başladı.

Özbekistan ve Tacikistan silahlı kuvvetlerinin Özbekistan'ın Namangan kentinde düzenlediği ortak askeri tatbikat başladı. İki ülke silahlı kuvvetlerinin ülkeye sızan silahlı çeteleri havadan ve karadan düzenlenen ortak operasyonlar ile etkisiz hale getirmesi üzerine kurgulanan 'Merkez-2019' isimli tatbikatın açılışına, Özbekistan Savunma Bakanı Birinci Yardımcısı, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Pavel Ergaşev ve Tacikistan Kara Kuvvetleri Komutanı Yardımcısı Tümgeneral İhtiyar Ahunzada Nimetulla katıldı. - TAŞKENT

Tacikistan, Özbekistan, Güncel

Kaynak: İHA

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