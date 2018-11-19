Özcan Alper'in Yeni Film Projesine Dünya Sinema Fonu'ndan Destek!

Berlin Film Festivali'ninWorld Cinema Fund/¨Dünya Sinema Fonu 2004 yılından beri her yıl, dünyanın farklı coğrafyalarından bağımsız filmlere yapım ve dağıtım desteği sunuyor. Bu yıl 50 ülkeden 135 proje arasından yapım desteği verilen dört projeden birisi de "Akordiyoncu" oldu.

Bir dağ kasabasında yaşayan müzisyen İshak'ın, kasabaya yeni tayin olan genç memur Ali'yle karşılaşması ve sonrasında gelişen olayları anlatan filmin senaryosunu yazar Murat Uyurkulak ve Özcan Alper beraber yazdılar. Mekan olarak Toroslar'ı seçen Özcan Alper, çekimlere 2019 yılının Haziran ayında başlamayı planlıyor.