Özcan Büyük Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız SAMSUN TEKKEKÖY belediye başkan adayı olan Özcan Büyük isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. SAMSUN TEKKEKÖY ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Özcan Büyük isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız SAMSUN TEKKEKÖY adayı Özcan Büyük kimdir? Bağımsız SAMSUN TEKKEKÖY adayı Özcan Büyük yüzde kaç oy aldı?

Özcan Büyük Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız SAMSUN TEKKEKÖY belediye başkan adayı olarak gösterilen Özcan Büyük TEKKEKÖY ilçesinde % 0,64 oranında oy almıştır. TEKKEKÖY ilçesinde % 0,64 oranında oy olan Özcan Büyük adlı Bağımsız adayı toplamda 220 adet oy sayısına ulaştı.

SAMSUN TEKKEKÖY ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.